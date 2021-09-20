Google'dan Milyarlarca Android Cihazı Etkileyecek Güncelleme

Google, Android 11'in önemli bir gizlilik özelliğini, Android 6 ila Android 10 aralığını kapsayan tüm cihazlara ekleyeceğini duyurdu. Milyarlarca kullanıcıya ulaşacak bu özellik, kullanılmayan uygulamaların kullanıcı izinlerini belirli bir süre sonra sıfırlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, milyarlarca Android telefon için yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Android 6 ve sonraki sürümleri kullanan cihazlar, aralık ayı itibarıyla yeni bir güncelleme alacaklar. Bu güncelleme, Android 11'e sahip bir özelliğin çok daha fazla akıllı telefonda kullanılmasını sağlayacak.

Google, Android 11 ile kullanıcı gizliliği konusunda önemli olan bir özelliği kullanıma sunmuştu. Bu özellik, birkaç ay boyunca kullanılmayan bir uygulamaya verilen tüm hassas izinleri sıfırlıyordu. Bu sayede kullanılmayan uygulamalar, kullanıcıların kamerası, konumu ya da arama geçmişi gibi verilerine ulaşamaz hale getiriliyordu. Google'ın aldığı yeni kararla bu durum, dünya üzerinde çalışmakta olan Android telefonların büyük bir bölümünü kapsar hale gelecek.

Güncelleme süreci, 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanacak

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Android 11 özelliğini Android 6 ila Android 10 aralığındaki işletim sistemlerini kullanan tüm cihazlara gönderilecek güncelleme süreci, birkaç ay boyunca devam edecek. Google, tüm sürecin 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanacağını belirtiyor.

Android 11 kullanan ve API seviyesi 30 ve üzeri olan tüm cihazlar, kullanıcı izinlerini sıfırlama özelliğini otomatik olarak aktifleştirebiliyor. Ancak Google tarafından yapılan açıklamalar, API seviyeleri 23 ve 29 aralığında olan Android cihazların bu özelliği manuel olarak aktifleştirebildiğini gözler önüne seriyor. Muhtemelen Google, güncellemeyi yayınladıktan sonra oluşturacağı bir rehber ile özelliğin nasıl aktifleştirileceğini anlatacak