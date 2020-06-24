Pixel 4'ün Tasarım Sürecini Gösteren Fotoğraflar Yayınlandı

Google, Pixel 4 ile istediği seviyede ses getiremese de cihaz özellikle tasarımıyla ilk duyurulduğunda çok konuşulmuştu. Bugün paylaşılan bazı fotoğraflar ise Pixel 4 tasarlanana kadar hangi fikirlerin elendiğini gözler önüne seriyor.

Android işletim sisteminin geliştiricisi olan Google, 2016 yılından bu yana kendi akıllı telefonlarını Pixel markasıyla satışa sunuyor. Cihazlar, küresel pazarda söz sahibi modeller arasında yer almasa da Android güncellemelerini ilk alan modeller olduğundan daima göz önünde bulunduruluyor.

Google’ın amiral gemisi, oldukça sade bir tasarıma sahip olmakla beraber rakiplerini karşısında yeterince güçlü duramadı. Buna karşın cihaz, tasarımıyla çok konuşuldu ve Google, satışa sunulan modelin tasarım sürecinde hangi prototipleri elediğini paylaştı.

Pixel 4 prototiplerine bakıldığında Google tasarımcılarının Pixel 4’ün geliştirilmesi sürecini ne kadar titizlikle yürüttüğü göz çarpıyor. Sonucun ne kadar başarılı olduğu tartışılır ancak Pixel 4, günümüz şartlarında sunulabilecek en sade akıllı telefonlarından birine sahip diyebiliriz. Alüminyum gövde ve Gorilla Glass 5 koruyucu camın kullanıldığı Pixel 4, renkli metal gövdesi ve radikal çizgilerden uzak cam gövdesiyle şık ancak gösterişten uzak bir model izlenimi veriyor.

Google Pixel 4’ün tasarlanması sürecine ait fotoğraflarda iki kameraya sahip farklı Pixel 4 tasarımları da görülüyor. Diğer tasarımlar seçilseydi daha fazla beğenilir miydi? Bunu öngörmek zor.

Yayınlanan fotoğraflardan bir başkasında Google’ın farklı renk seçeneklerinin yanında farklı şekil ve boyutlarda tasarımlar da denediği görülüyor. Pixel 3 ve Pixelbook Go’da kullanılan tanıdık renklerin yanında açık mavi Pixel 4 de görülüyor. Pixel 4a’da kullanılacağı söylenen Barely Blue isimli bir mavi renk de yine Pixel 4 prototiplerinde test edilmiş gibi görünüyor.

Google Pixel 4'ün tasarlanma sürecinden fotoğraflar: