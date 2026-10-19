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Galaxy S27 Serisinin Kılıf Görselleri Sızdı: Tasarım Netleşiyor!

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Sızdırılan Galaxy S27 kılıfları, serinin yeni kamera adasını doğrularken Pro ve Ultra modellerindeki radikal tasarım değişimini ortaya koyuyor.

Galaxy S27 Serisinin Kılıf Görselleri Sızdı: Tasarım Netleşiyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S27 serisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor.

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Daha önce paylaşılan konsept çizimlerinin ardından, şimdi de serinin dört modeline ait olduğu öne sürülen koruyucu kılıf görselleri internete sızdı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından paylaşılan görsel, yeni modellerin tasarım çizgilerini büyük ölçüde doğruluyor.

İçerikten Görseller

Galaxy S27 Serisinin Kılıf Görselleri Sızdı: Tasarım Netleşiyor!
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Pro ve Ultra'da radikal kamera değişimi

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Sızdırılan kılıf kalıplarına göre serinin standart modeli Galaxy S27 ve Galaxy S27+, selefleri Galaxy S26 ailesine oldukça benzer bir tasarım dilini korumaya devam edecek. Buna karşın serinin üst segmentini temsil eden Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde dikkat çekici bir yeniliğe gidiliyor. Yeni kılıflar, daha önceki sızıntılarda da işaret edilen ve cihazın arka yüzeyi boyunca yatay olarak uzanan geniş dikdörtgen kamera adasını doğruluyor.

Resmî tanıtımına yaklaşık dört ay kalan Galaxy S27 serisine ait bu kılıflar, Samsung'un tasarım sürecini nihayete erdirdiğine işaret ediyor. Öte yandan seri hakkında bilinenler yalnızca tasarımla sınırlı değil. Daha önce aktardığımız geçmiş sızıntılar cihazların kamera kurulumları, işlemcileri, RAM ve depolama seçenekleri, batarya kapasiteleri ile yazılım tarafında sunulacak yeniliklere dair pek çok kritik detayı şimdiden gözler önüne sermiş durumda.

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