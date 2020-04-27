Google'ın Yeni Nesil Kulaklığı Pixel Buds 2 Satışa Çıktı

Kulaklık pazarına Pixel Buds modeliyle giriş yapan Google, yeni bir ürünü daha piyasaya sürdü. Pixel Buds 2 adı verilen yeni nesil kulaklık, ABD'de satışa çıktı.

Son dönemde kablosuz kulaklıkların popülaritesi gittikçe artmaya başladı. ABD merkezli teknoloji devi Google da kablosuz kulaklık çıkaran şirketler arasına Pixel Buds adını verdiği kulaklıklarıyla katıldı.

Şubat ayının ortalarında B&H Photo isimli bir şirket, Google’ın Pixel Buds 2 adını verdiği kablosuz kulaklıklarını ön siparişe açmıştı. Birkaç gün önce de Chicago merkezli bir şirket olan Abt, kulaklıkları bünyesinde listelemişti. Yeni nesil kulaklık, 6 ay önce tanıtıldığı New York’taki bir etkinlikten sonra nihayet satışa çıktı.

Yeni nesil kulaklık Pixel Buds 2 satışa sunuldu:

Google'ın yeni kulaklığı Pixel Buds 2, şimdilik sadece beyaz renkte satılıyor. Şu anda yalnızca ABD’de satışı gerçekleştirilen kulaklıkların turuncu, siyah ve yeşil renkleri daha sonra piyasaya sürülecek. Renk seçeneklerinin az olması, söz konusu kulaklık için bu kadar beklemiş olanları üzmüş gibi görünüyor.

Renk seçeneklerini bir tarafa bırakırsak kulaklığın tasarımı oldukça dikkat çekiyor zira ürün, çoğu kulak içi kulaklıktan farklı görünmüyor. Pek iç açıcı olmayan ilk Pixel Buds’tan sonra Google’ın yeni kablosuz kulaklığı, rahat uyum ve güçlü performansla rakipleriyle yarışabilecek düzeyde gibi görünüyor. Etiket fiyatı 179 dolar (vergisiz 1.250 TL) olan bu kablosuz kulaklığın, oldukça iyi ses çıkışına sahip olduğu belirtiliyor.

ABD'de satışa çıkarılan Pixel Buds 2, ses yalıtımı konusunda iddialı:

Kendi pazarında adından oldukça söz ettirecek gibi duran Pixel Buds 2’nin bir diğer dikkat çeken özelliği tasarıma entegre edilmiş stabilize edici yüzeye sahip olması. İlk Pixel Buds standart AirPods'lar gibi açık bir tasarıma sahipken Buds 2 ise ses yalıtımlı bir tasarımla geldi. Bu da ürünün sizi dış dünyadan izole etmesi anlamına geliyor. Öyle ki ses kalitesini en üst düzeye çıkarmak için iyi derecede sızdırmazlığa ve kulağa tam anlamıyla oturan bir kulaklığa sahip olmak gerekiyor.

USB-C şarj bağlantı noktasıyla gelen Pixel Buds 2, kompakt ve pürüzsüz mat bir yüzeye sahip. Kulaklık, ayrıca şarj noktasına manyetik olarak yapışıyor. ABD merkezli teknoloji devi, Pixel Buds 2’yi geçtiğimiz yılın ekim ayında düzenlediği Made by Google 2019 etkinliğinde duyurmuştu. Kulaklık, bu süre zarfında Bluetooth SIG, Wireless Power Consortium ve FCC onaylarından geçti. Kulaklığa dair diğer görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.