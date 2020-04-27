Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte yeni Bluetooth kulaklığı Line Free’yi de tanıttı. Oldukça iyi bir ses kalitesine sahip olan Line Free, uygun fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Xiaomi, bugün Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni teknolojik ürünlerini tanıttı. Xiaomi’nin etkinliğinde Mi 10 Lite Zoom ve Xiaomi’nin akıllı telefonlarında kullanılan arayüzü MIUI’ın yeni sürümü MIUI 12 ile birlikte yeni Bluetooth kulaklığı Line Free de tanıtıldı.

Xiaomi’nin yeni Bluetooth kulaklığı olan Line Free, birçok Bluetooth kulaklıkta gördüğümüz yaka tasarımını kullanıyor. Ancak Xiaomi, Bluetooth kulaklıkların yaka tasarımını Line Free’de geliştirmiş görünüyor. Line Free’nin kullanıcının ensesine gelen kısmı yumuşak kauçuk ve yüksek elastikiyete sahip bir malzeme ile tasarlandı. Bu tasarım, kulaklığın kullanıcının ensesini rahatsız etmemesini sağlıyor.

Xiaomi, Line Free’de daha iyi bir ses kalitesi için Coaxial çift hareketli bobin ünitesi kullandığını açıkladı. Coaxial çift hareketli bobin ünitesi, manyetizma ve elektriğin etkisi ile daha net ve güçlü bir ses sağlıyor.

Xiaomi, Line Free’de Qualcomm’un QCC5125 isimli amiral gemisi çipini kullandı. Bu çip, Qualcomm aptX uyarlanabilir dinamik düşük gecikme teknolojisini de destekliyor. Bu sayede kulaklıkların ses seviyesi, kullanılan cihaza göre otomatik olarak ayarlanır.

Xiaomi’nin düzenlediği etkinlikte Line Free Bluetooth kulaklıkların tek bir şarjla 9 saat boyunca kullanılabildiği açıklandı. Sadece siyah renkte olan Line Free, bugün gerçekleştirilen lansmanın ardından 28.99 dolar (yaklaşık 200 TL) fiyatla satışa sunuldu.