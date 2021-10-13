Google, Play Store İhlalleri Yüzünden Epic Games'e Dava Açtı

Epic Games, Apple ile arasındaki uzun süre konuşulacak olan davanın ardından Play Store ile mahkemelik oldu. Söz konusu 'karşı davada' Google, Play Store kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite'ı mağazadan kaldırdı. Epic Games'in bu sefer bir nebze başının sıkıştığını söyleyebiliriz.

Epic Games, dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip olan Fortnite oyunu yüzünden teknoloji devleri Apple ve Google ile bir süredir mahkemeden mahkemeye koşuyor. Söz konusu iki şirketin uygulama marketlerinde aldığı komisyonlardan doğan davalar, şirketlerin üçünü de şimdiye kadar büyük zarara sokmuş durumda.

Bu davalarda Epic Games’in hedefi, şirketlerin ödeme yöntemi konusunda tekelleşmeye gitmesini önlemek ve alternatif ödeme yöntemlerini kullanarak komisyonlardan sıyrılabilmekti. Apple ile arasındaki davayı -bakış açısına göre- kazandığını ya da kaybettiğini söyleyebileceğimiz Epic Games’in başı, Google’dan gelen karşı davayla dertte

Geliştirici sözleşmesini kasıtlı şekilde ihlal ediyor:

Google, Epic Games’e açtığı karşı davada şirketin Play Store yönetmeliklerine karşı geldiğini söyledi. Fortnite içinde Epic Games’in alternatif bir ödeme yöntemi sunduğunu söyleyen Google bunun kasıtlı bir ihlal olduğunu söyleyerek Fortnite’ı mağazadan kaldırdı. Fakat Epic Games’in geliştirici hesabı hala aktif durumda.

Söz konusu durum, Apple ile benzerliğini bu noktada kaybediyor. Zira eğer kullanıcılar Fortnite mağazadan kaldırılmadan önce Google yönetmeliklerine uygun olmayan versiyonunu, yani alternatif ödeme yönteminin sunulduğu versiyonu indirmişse oyun içi ödemelerde hala Epic Games’in sunduğu ödeme yöntemini kullanabiliyorlar.

Epic Games’in söz konusu durumu düzeltmesi için bir güncelleme yayınlaması yeterli olacaktır fakat kullanıcılar oyun içi öğeleri alternatif ödeme yöntemiyle daha ucuza aldıklarından bu güncellemeyi kaç kişinin yapacağı tartışılır. Bu yüzden şirket, büyük ihtimalle alternatif ödeme sistemini devre dışı bırakarak oyuncuları, oyunu güncellemeye itmek zorunda kalacak.

Google’ın bu karşı davayı kazanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda teknoloji devi, Apple’ın Fortnite davasında kazandığı 3,6 milyon doların 7 kat fazlasını alabilir. Durumun ne hal alacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.