Google Play Store, mağazadaki uygulamaları zararlı yazılımlara karşı tarayacak. Böylelikle kullanıcılar, uygulamalar ile beraber gelen kötü amaçlı yazılımlardan korunabilecek.

Özellikle Android ekosisteminde zararlı yazılımlar, siz farkında olmasanız bile telefonunuza yüklenebiliyor ve kişisel bilgilerinizi ele geçirebiliyor. Çeşitli antivirüs programları, kişilerin güvenliklerini manuel olarak sağlamaya çalışmaları (şifre değiştirme, APK yüklememe gibi) bile yetersiz kalabiliyor.

Bu zararlı yazılımların farkında olan teknoloji devi Google, önemli bir adım attı. Şirket, Android cihazların güvenliği için gerçek zamanlı uygulama tarama özelliğini devreye soktu.

Hâlihazırda günlük 125 milyar uygulamayı tarayan Google, cihaz güvenliği için çıtayı yükseltti.

Google, mağazasındaki uygulamaları güvenlik önlemleri çerçevesinde her gün tarıyor ve kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlardan korumaya çalışıyor. Şirket bu çalışmasını bir adım ileriye götürerek makine öğrenimi sayesinde uygulamaları daha hızlı tarayabiliyor.

Play Store'dan bir uygulama yüklemeye çalıştığınızda, eğer uygulama daha önce taranmamışsa karşınıza bir uyarı beliriyor. Uygulamanın daha önce taranmadığını ve yükleme işleminin Play Store tarafından durdurulduğunu söylüyor. Tabii isteğe bağlı olarak uygulama yüklenebiliyor. Sadece mağazadan yüklenen uygulamalarda değil, aynı zamanda mağaza dışında yüklenen APK dosyalarını da tarayan bu sistem, yapay zekâdan faydalanıyor.

Play Protect, önceden sadece Android telefonların güvenliği için kullanılan bir sistemdi. Bu sistem, artık cihaza herhangi bir uygulama yüklemeye çalıştığımızda bile koruma sağlayacak.