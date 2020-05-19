Google, koronavirüsle ilgili bir podcast programını listelediği için milyonlarca kullanıcıya sahip popüler Podcast uygulaması Podcast Addict’i Play Store'dan kaldırdı. Uygulama kaldırıldıktan sonra açıklama yapan bir Google sözcüsü, konuyla ilgili yanlışlık yapıldığını ve uygulamanın kısa sürede Play Store'a geri döndüğünü açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Google, Android’in uygulama ve oyun marketi olan Play Store'un politikalarında değişiklik yaptı. Google’ın yaptığı değişikliğe göre resmi devlet kurumları ve halk sağlığı kuruluşları dışındaki geliştiriciler, koronavirüsle ilgili uygulama ve oyunlarını Play Store'da yayınlayamıyorlar.

Virüs salgını konusunda yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için alınan bu önlem yanlış bilgilerin uygulamalar aracılığı ile yayılmasını engellemeyi amaçlasa da bazı kötü amaçlı olmayan uygulamaların da etkilenmesine neden oldu.

10 milyon kullanıcılı Podcast Addict, Play Store'dan önce kaldırıldı sonra tekrar yayınlandı

Google’ın koronavirüsle ilgili politikası nedeniyle kaldırılan uygulamalar arasına geçtiğimiz hafta sonu, milyonlarca kullanıcısı olan podcast uygulaması Podcast Addict de girdi. Google Play’in ilk sıralarında yer alan podcast uygulaması, koronavirüsle ilgili bir içeriği listelediği için Google Play’den kaldırıldı.

Uygulama kaldırıldıktan kısa bir süre sonra Google’ın Platformlar ve Ekosistemler Sorumlusu Hiroshi Lockheimer, Twitter’dan bir açıklama yaparak Podcast Addict’in koronavirüs önlemleri dolayısıyla yanlışlıkla kaldırıldığını ve markete geri getirildiğini açıkladı.

Uygulamanın kaldırılmasının ardından Verge’e gönderdiği bir e-posta ile açıklama yapan Google sözcüsü, Google Play kullanıcılarının doğru sağlık bilgilerine ulaşmalarını sağlamak için koronavirüs içeriğine sahip uygulamalara temkinli yaklaştıklarını söyledi. Google sözcüsü, bu uygulama nedeniyle Podcast Addict’in Google Play’den kaldırıldığını, ancak yanlışlık anlaşıldıktan sonra markete geri yüklendiğini söyledi. Sözcü, uygulamanın Google politikalarına uyması için geliştirici ile görüştüklerini de belirtti.

Google, Podcast Addict’i Google Play’deki yayını yeniden aktif hale getirmekle beraber uygulamanın geliştiricisi Xavier Guillemane, sürecin bu kadar kolay olmadığını açıkladı. Guillemane, Podcast Addict’in podcast içeriklerinin kendisi tarafından belirlenmediğini, içeriklerin bizzat içerik geliştiriciler tarafından yüklendiğini söyledi. Yani Podcast Addict, bu podcast programlarını sadece listeliyor ve yayınlıyor.

Xavier Guillemane, Podcast Addict’in Google Play’den kaldırılmasının ardından Google’la yaptığı görüşmede, Google’ın uygulamayı farklı bir adla yeniden yüklemesi gerektiğini söylediğini açıkladı. Guillemane, Google Play’de podcast yayınlayan bütün platformlarda benzer içerikler bulunduğunu, podcast uygulamalarının bu içerikleri yanlış olarak değerlendirdiği bir örneği bilmediğini söyledi.

Uygulamanın marketten kaldırılmasının ardından uygulama cihazlarında zaten yüklü olan kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edebildiler. Ancak uygulamayı indirmek veya güncellemek isteyenler Google Play’de uygulamaya ulaşamadılar.

Podcast Addict, Google politikalarının ilk defa kurbanı olmuyor

Google yöneticisi Hiroshi Lockheimer’ın açıklaması ile beraber Podcast Addict, kısa bir süre sonra Google Play’de yerini almış olsa da podcast uygulamasının Google’la ilk defa başı belaya girmiyor.

Geçtiğimiz ay Google, cinsel içerikli bir podcasti listelediği gerekçesiyle Podcast Addict’in reklamlarının tamamını engelledi. Koronavirüs içeriğine benzer şekilde internette bulunan içerikleri listeleyen uygulama Google’ın bu kararı nedeniyle bir süre reklam geliri elde edememişti.

Aslına bakarsanız burada Podcast Addict'in kabahatli olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Günümüzde Facebook, YouTube, Instagram gibi hemen hemen tüm popüler içerik paylaşım platformları yayınlanan içerikleri kontrolden geçirerek politikalarına uymayan içeriklerin barındırılmasını engelliyor. Sonuçta içerikleri doğrudan Podcast Addict'in yüklemiyor olması, yayınlanan içeriklerden sorumlu olmadığı anlamına gelmiyor.