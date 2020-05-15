Gün içerisinde bir blog yazısı yayınlayan arama devi Google, COVID-19 salgını nedeniyle reklam gelirleri düşen uygulama geliştiricilerine bazı önerilerde bulundu. Geliştiricilerin değişen kullanıcı davranışlarının farkına varması gerektiğini söyleyen şirket, bunun için kullanılabilecek araçları da sıraladı.

Bugün yeni bir blog yazısı yayınlayan Google, uygulama geliştiricilerinin COVID-19 salgını sırasında reklam gelirlerini daha iyi optimize edebilmeleri için bazı önerilerde bulundu. Bazı uygulamalara yönelik aramaların geçen yıldan bu yana küresel oranda büyük oranda arttığını söyleyen şirket, azaltılmış reklam harcamaları nedeniyle bazı durumlarda toplam gelirin düştüğünün de altını çizdi.

İşte tam da bu noktada şirket, geliştiricilerin bu olumsuz etkileri azaltmasına ve reklam gelirlerini optimize etmesine yardımcı olacak bazı yöntemleri sıraladı. Gelin Google tarafından paylaşılan bu önerilere biraz daha yakından göz atalım.

Değişen kullanıcı davranışlarından haberdar olun:

Google’a göre geliştiriciler, kullanıcıların uygulamaları kullanma biçimindeki değişiklikleri anlamak için kullanıcı metriklerini etkinleştirmeli. Böylece geliri optimize etmek için işlem yapılabilir. Bu noktada bir örnek de veren Google, etkin kullanıcılarda bir artış fark edilirse daha fazla reklam etkileşimi sağlamaya yardımcı olmak için ödüllü reklamların değerinin artırılabileceğini söylüyor.

İnsanların etkileşimde kalmasına yardımcı olun:

Kullanıcı etkileşimini daha da genişletmek için uygulamanızda değişiklikler yapabilirsiniz. Bu noktada popüler Dots oyununun yapımcısı olan PlayDots, nisan ayı boyunca tüm kullanıcılara günde üç saat sınırsız hak verdi. Bu, kullanıcıların oyunun tadını tamamen çıkarmasına izin verirken aynı zamanda tamamlanan seviye sayısını da artırdı. Bu da daha fazla reklamın izlenmesine yol açtı.

Google’a göre ödüllü reklamlar, IAP (uygulama içi satın alma) ağırlıklı uygulamalar için artan kullanıcı etkileşiminden ek gelir elde etmenin harika bir yolu. Böylece ödeme yapmayan kullanıcılar, premium içeriğin kilidini açabilir ve bu sayede daha fazla kullanıcı etkileşimde kalmış olur.

Akıllı segmentasyonla daha fazla gelir elde edin:

Ücretli kullanıcılar üzerindeki reklamların olumsuz etkilerinden endişe ediyorsanız Google, akıllı segmentasyonla bu sorunun üstesinden gelinebileceğini söylüyor. Harcama yapan ve harcama yapmayan kullanıcıları tahmin etmek ve segmentlere ayırmak için makine öğrenimini kullanan bu özellik, reklamları yalnızca ödeme yapmayan kullanıcılara göstermenize yardımcı olabilir.

Diğer reklam biçimlerini keşfedin:

Reklam biçimi stratejinizi çeşitlendirmek, gelirinizi yukarı çekmeye yardımcı olmak için toplam reklam yerleştirmelerini artırabilir. Bu noktada AdMob, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok ilgi çekici reklam biçimi sunuyor. Örneğin ödüllendirilmiş reklamlarla harika bir kullanıcı deneyimi sunabilir ve yerel reklamlarla platformunuzun biçimine ve işlevine uygun reklamlar oluşturabilirsiniz.

Reklam sıklık sınırlarını ayarlama:

Sıklık sınırları, reklamların aynı kullanıcıya gösterilme sayısını ayarlamanıza yardımcı olur. Bu ayarın gevşetilmesi, daha fazla gelir elde etmenize yardımcı olmak için gösterilen reklam yoğunluğunu artıracaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, daha yüksek reklam sıklık sınırlarının kullanıcıyı elde tutmayı etkileyebileceğidir. Bu noktada Google, iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için değişiklikleri tüm kullanıcılara sunmadan önce A / B testinde Firebase Remote Config kullanmayı tavsiye ediyor.

Otomatik özelliklerle operasyonel verimliliği artırın:

Şelale modeli yönetimi çok zaman ve manuel çalışma gerektirir. Bu noktada Ad Network Optimization, bu işlemi otomatikleştirmenize ve işletmenizin diğer alanlarına harcayabileceğiniz zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacak kolay bir çözüm sunar. Şelale içindeki her ağdaki otomatik olarak en yeni CPM değerini alan bu özellik, aynı zamanda en yüksek eCPM’ye sahip olanın reklamını sunmasına olanak tanır.