İller Hakkında En Çok Hangi Soruların Cevabı Merak Ediliyor

Ülkemizin birbirinden eşsiz 81 ili bulunuyor. Doğal olarak da bu illeri özel kılan sebepler bilinmediğinde bir numaralı bilgi kaynağımız Google'a başvuruyoruz. Peki insanlar söz konusu illerimiz hakkında en çok neyi merak etmiş? Arama motoruna girip 'X şehri neden... ' yazdığımızda karşımıza çıkan ilk önerilere bakıyoruz.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve dört mevsimin de yaşandığı ülkemizde bildiğiniz üzere 81 ilimiz bulunuyor. Bunların bazıları aynı bölgelerde bulunuyor olsa da her birini diğerinden ayıran eşsiz özellikleri bulunuyor. Bu noktada yemekler, ilin tarihi değeri ve değerleri gibi etkenler kendisinin öne çıkmasını sağlıyor.

Bilmediğimiz illeri eşsiz kılan özellikleri öğrenmek için de internete, daha doğrusu direkt Google’a başvuruyoruz. Şimdi de Google’da ‘X şehri neden…’ yazdığımızda çıkan ilk önerileri baz alarak hesabından yararlanarak bu iller hakkında insanların en çok merak ettiği şeyleri sıralayacağız.

Hepsinden önce kısaca açıklayalım: Arama tahminleri neye göre belirlenir?

Google’da arama yaparken sunulan öneriler, yazdığınız şeye uyan en yaygın aramaları temel alır. Bunun yanında arama yaptığınız konum, önceden yapmış olduğunuz aramalar, kullandığınız dil ve arama yaptığınız konuya olan ilgi de arama tahminlerinin sunulmasında pay sahibi.

İller hakkında en çok merak edilenler?

Akdeniz Bölgesi

Adana: Neden Sıcak? Antalya: Neden Sıcak? Burdur: Neden Soğuk? Hatay: Neden Medeniyetler Şehri? Isparta: Neden Soğuk? Mersin: Neden 33 Plaka? Kahramanmaraş: Neden Akdeniz Bölgesi? Osmaniye: Neden İl Oldu?

Karadeniz Bölgesi

Amasya: Neden Şehzadeler Şehri? Artvin: Neden Solcu? Bolu: Neden Soğuk? Çorum: Neden Sevilmez? Giresun: Neden Sevilmez? Gümüşhane: Neden En Güçlü İl? Kastamonu: Neden Ligden Çekildi? Ordu: Neden Sevilmez? Rize: Neden Bombalandı? Samsun: Neden 216? Sinop: Neden Fethedildi? Tokat: Neden Tokat? Trabzon: Neden Fethedildi? Zonguldak: Neden İlk İl? Bayburt: Neden İl Oldu? Bartın: Neden İl Oldu? Karabük: Neden Cumhuriyet Kenti? Düzce: Neden 81 Plaka?

Ege Bölgesi

Afyonkarahisar: Neden Gastronomi Şehri? Aydın: Neden Sıcak? Denizli: Neden Denizli? İzmir: Neden Kokuyor? Kütahya: Neden Soğuk? Manisa: Neden Şehzadeler Şehri? Muğla: Neden Seyrek Nüfuslu? Uşak: Neden Aşıklar Diyarı?

Marmara Bölgesi

Balıkesir: Neden Kuvayi Milliye Şehri? Bilecik: Neden Önemlidir? Bursa: Neden Başkent Oldu? Çanakkale: Neden Geçilmez? Edirne: Neden Başkent Oldu? İstanbul: Neden Fethedildi? Kırklareli: Neden Gelişmiyor? Kocaeli: Neden Yoğun Nüfuslu? Sakarya: Neden Geri Çekildi? Tekirdağ: Neden Göç Alıyor? Yalova: Neden İl Oldu?

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: Neden Başkent Oldu? Çankırı: Neden Sevilmez? Eskişehir: Neden Öğrenci Şehri? Kayseri: Neden Başkent Oldu? Kırşehir: Neden İlçe Oldu? Konya: Neden Sevilmez? Nevşehir: Neden Bu İsmi Aldı? Niğde: Neden Gelişmiyor? Sivas: Neden Soğuk? Yozgat: Neden Ceza Aldı? Aksaray: Neden İl Oldu? Karaman: Neden İl Oldu? Kırıkkale: Neden Pilot İl Oldu?

Doğu Anadolu Bölgesi

Ağrı: Neden Soğuk? Bingöl: Neden Bingöl? Bitlis: Neden Beş Minare? Elazığ: Neden Malatya’yı Sevmez? Erzincan: Neden Seyrek Nüfuslu? Erzurum: Neden Soğuk? Hakkâri: Neden Seyrek Nüfusludur? Kars: Neden Soğuk? Malatya: Neden Mikroklima? Muş: Neden Göç Veriyor? Tunceli: Neden Dersim? Van -Gölü-: Neden Sodalı? (Van yazınca öneri çıkmadığından) Ardahan: Neden İl Oldu? Iğdır: Neden Sıcak?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Adıyaman: Neden İl Oldu? Diyarbakır: Neden Amed? Gaziantep: Neden Gazi? Mardin: Neden Bozuk Plaka? Siirt: Neden Gelişmiyor? Şanlıurfa: Neden Açık Hava Müzesine Benzetilmektedir? Batman: Neden Gelişti? Şırnak: Neden Mavi? Kilis: Neden İl Oldu?

Google’a ‘X ili Neden…’ yazdığımızda karşımıza çıkan ilk önerileri, yani yaygın olarak iller hakkında merak edilenleri sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Haritaya dayalı içeriklerimizin devamı için takipte kalın.

Kaynaklar: Haritalarla Türkiye, Google