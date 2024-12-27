Google'dan Squid Game'in İkinci Sezonu İçin Aşırı Eğlenceli Sürpriz Yumurta

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Google, Netflix'in ikonik dizisi Squid Game'in ikinci sezonu için bir sürpriz yumurta oluşturdu. Böylelikle dizinin en heyecanlı oyunlarından birini oynayabiliyorsunuz.

İlk kez 2021 yılında tanıştığımız ve o dönemler tüm dünyada büyük ilgi gören Netflix orijinal dizisi Squid Game'in ikinci sezonu resmen yayımlandı. Kullanıcılar, ikonik dizinin yepyeni bölümlerine yine Netflix üzerinden ulaşabiliyorlar.

Tabii bu durum, Google'ın dikkatinden kaçmadı. Şirket, arama motoruna bir sürpriz yumurta ekledi. Google'a girip "Squid Game" araması yaptığınızda ortaya çıkan sürpriz yumurta, dizinin en ikonik yarışmalarından bir tanesinin oyununu içeriyor. 

Google Squid Game için hazırladığı sürpriz yumurta böyle görünüyor:

Google Squid Game sürpriz yumurta

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de göreceğiniz üzere Squid Game için oluşturulan sürpriz yumurtada, 6 karakteri devasa boyutlu oyuncak bebeğe yaklanmadan ilerletmeye çalışıyoruz. Muhafızlar da tıpkı dizide olduğu gibi oyuncak bebeğin yanında bekliyorlar.
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Google'ın Squid Game için hazırladığı sürpriz yumurtayı nasıl buldunuz?

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