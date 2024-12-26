Squid Game’in 2. sezonu yayımlandı. Squid Game'in 2 sezonu, Gi-hun’un intikam arayışı ve yeni tehlikelerle dolu oyunlarıyla izleyicilerle buluştu.

Netflix’in popüler dizisi Squid Game’in 2. sezonu izleyicilerle buluştu. İlk sezonuyla büyük bir başarı elde eden dizi, üç yıllık bir bekleyişin ardından ikinci sezonuyla geri döndü.

Yeni sezonda, Gi-hun’un hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. İlk sezonda hayatta kalmayı başaran Gi-hun, kendisini bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak. Ancak bunu yapabilmesi için yeniden tehlikelerle dolu Squid Game oyunlarına katılması gerekecek.

İkinci sezonda yeni bulmacalar bizi bekliyor

Squid Game'in ilk sezonu yayımlandığında, dizi reklamlar, sosyal medya, arkadaş sohbetleri, online oyunlar ve haberler dahil her yerde karşımıza çıkıyordu. PR çalışmaları sayesinde geniş bir kitleye ulaşan dizi, ülkemizde de pek çok alanda yer aldı. Squid Game’i çeşitli kampanyalarda ve sosyal medyada sıkça görmek olağan hale gelmişti. Bazıları çok başarılı bazıları ise tartışmaya açıktı. Örneğin, Gülse Birsel’in dev ölümcül bebek olarak karşımıza çıkması herkes için şaşırtıcıydı. 2. sezon için ise çok daha fazla PR çalışmasının yapılacağı aşikar diyebiliriz.

Yeni sezonu ise yedi bölümden oluşuyor ve hem ilk sezondan tanıdık oyunları hem de yeni bulmacaları içeriyor. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo gibi oyuncular, ilk sezondaki rollerine geri dönüyorlar ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyorlar. Dizinin hayranları için ise yeni bölümler şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Squid Game’in 2. sezon fragmanı: