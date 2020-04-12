App Store'da Beklenmedik Faturalar Kesen Uygulamalar

Sensor Tower tarafından paylaşılan veriler sonucunda App Store üzerinde kullanıcıları dolandırarak gelir elde eden uygulamalar tespit edildi. Uygulamalar, kullanıcıların çok basit bir hatası sayesinde kendilerine kazanç sağlıyorlardı. Bu yöntemle gelir elde eden uygulamalar da verilerle birlikte paylaşıldı.

Günümüzde kişisel bilgilerimizin çoğunu akıllı telefonlarımız içinde barındırıyoruz ve bu da birçok güvenlik sorununa yol açabiliyor. Bu noktada telefonlarımızı korumaya özen göstererek konunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Böylece cihazlarımıza yüklediğimiz herhangi bir uygulama yüzünden beklenmedik bir durumla karşılaşma şansımız fazlasıyla düşüyor.

Tabii ki kötü durumlarla karşılaşma konusu yalnızca bilgilerimizin kaybolmasıyla ya da başkalarının eline geçmesiyle de sınırlı değil. Bugünün en popüler uygulama mağazalarında bile ne yazık ki kullanıcıyı bir şekilde kullanmayı amaçlayan uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamaların her ne kadar önüne geçilemese de kullanıcıların bu konuda dikkatli davranmaları, bu tür uygulamaların istediklerini alamamasını sağlayabilir. İşte kullanıcıların uygulama yüklerken dikkat etmesi gerektiği önlemi, bugün bir kez daha kendisini kanıtladı.

Kullanıcıları dolandıran App Store uygulamaları:

İngiliz güvenlik şirketi Sophos tarafından yayınlanan bir rapora göre geçtiğimiz yıl boyunca App Store üzerinden 3,6 milyon dolandırıcı uygulama indirildi. Bu uygulamaları indiren Apple kullanıcıları, karşılarında beklenmedik miktarlarda faturalarla karşılaştı. Elbette bu faturaların kaynağı indirdikleri o uygulamalardı.

Yeni yayınlanan bir veri yığınının incelenmesi sonucundaysa bu durumun hâlâ güncelliğini koruduğu ortaya çıktı. İncelenen veriler neticesinde bu tarz uygulamaların hangi tür uygulamalar oldukları ve kullanıcılara toplamda ne kadara mâl oldukları netleşti.

Verilere göre kullanıcıyı dolandırmayı amaçlayan iOS uygulamaların büyük çoğunluğu fotoğraf düzenleme, yüz filtresi, QR kod okuma, fal bakma / astroloji uygulamaları kategorilerinde bulunuyordu. Uygulamalar, sahte yollarla puanlarını yükseltmeyi başararak kullanıcılara güven kazandırıyor olsa da bu uygulamaların çalışma mantığı, temelde kullanıcı hatasına bağlıydı.

Uygulamalar nasıl dolandırıyor?

Kullanıcıları dolandırdığı tespit edilen ve ‘Fleeceware’ ismi verilen bu uygulamalar, Apple’ın kullanıcılara sağladığı bir kolaylığı kendi yararlarına kullanıyordu. Apple, ücretli veya abonelik hizmeti sunan uygulamaları indiren kullanıcılara öncesinde bir deneme süreci sunuyor. İşte bu uygulamalar da deneme sürecinden sonra kullanıcıdan para çekmeye başlıyordu. Peki kullanıcı buna nasıl onay veriyordu?

Araştırmaya göre bu uygulamaları indiren ve dolandırılan kullanıcılar, kendilerine gösterilen ‘Hükümler ve koşullar’ yazısını çok uzun olduğu gerekçesiyle okumuyorlardı. Kullanıcıların yasal haklarını belirten bu metinlerde kullanıcılar, içinde yer alan ufak bir kısmını da haliyle onaylıyorlardı. O kısım da kullanıcıların deneme sürecinden sonra para ödemesine neden oluyordu. Yani uygulamalar bu işi aslında yasal bir şekilde yapıyorlardı.

Üstelik bu uygulamaların bazıları yalnızca kullanıcıların bilgisi olmadan para almakla kalmıyor, onların kredi kartı bilgilerine de erişiyorlardı. Bahsettiğimiz uygulamalar, App Store üzerinde ücretsiz gözüküyor, ancak uygulama içerisinde tüm hizmetleri ücretli olarak satıyordu. Uygulama yüklendiğinde kullanıcıya ödeme yapması gerektiği söyleniyor ve ödeme ekranı açılıyordu. Burada bilgileri dolduran kullanıcı aynı zamanda tüm kredi kartı bilgilerini uygulamaların geliştiricilerine aktarmış oluyordu.

Sensor Tower verilerine göre bu yolla gelir elde eden uygulamalar:

App Store üzerinden aşağıda bulunan uygulamalardan herhangi birini cihazınıza kurduysanız, bu uygulamaları derhal silmeniz gerekiyor. Sensor Tower tarafından yayınlanan veriler ışığında hazırlanan bu tabloda uygulamaların haftalık, aylık ve yıllık kazançlarıyla birlikte App Store’da en çok gelir elde eden uygulamalar arasında yer aldıkları sıra bilgisi bulunuyor. Ayrıca uygulamaların kaç kişi tarafından indirildiği ve bugüne kadar ne kadar kazanç sağladıkları da tabloda yer alıyor.

Tabloda da görüldüğü üzere App Store üzerinde 500 bin indirmeye sahip Selfie Art - Photo Editor, 300 bin indirmeye sahip Palmistry Decoder, hatta 1 milyon indirmeye sahip mSpy Lite Phone Family Tracker gibi uygulamalar, yukarıda bahsettiğimiz yöntemle oldukça fazla gelir elde etmiş durumda.