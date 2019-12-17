Google, sunucularını Türkiye'ye getirmek için Türkiye'nin en önemli internet servis sağlayıcılarından olan Türk Telekom ile anlaşma imzaladı. Buna göre 2020'de Türkiye'deki Google internet trafiğinin %50'si Türkiye'deki sunucularda yönetilecek.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, son birkaç gündür Rekabet Kurumu ile yaşadığı sorun ve Türkiye’deki Android telefonlara Google Servisleri lisansı vermeyeceği açıklaması ile konuşuluyordu. Ancak biz bunları konuştuğumuz sırada Google, Türk Telekom ile önemli bir anlaşma imzaladı ve aslına bakacak olursak bu anlaşma, Türkiye’deki hemen her internet kullanıcısını yakından ilgilendiriyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre geçtiğimiz dönemde Facebook sunucularını Türkiye’ye getirmek için hummalı bir çalışma içerisinde bulunan Türk Telekom, şimdi benzer bir hamleyi Google ile gerçekleştirmiş durumda ve 16 Aralık Pazartesi (dün) imzalanan anlaşma ile bu önemli çalışmanın ilk resmi adımı atılmış durumda. İmzalanan bu anlaşma, Google sunucularının Türkiye’ye kurulması ile sonuçlanacak.

2020'den itibaren Türkiye'deki Google internet trafiğinin %50'sini Türk Telekom yönetecek

Süreç şu anda teknik inceleme çalışmalarının gerçekleştirildiği safhada. Google sunucuları ilk etapta 8 ayrı merkeze kurulacak. Trafik yönetiminin Türk Telekom tarafından yürütüleceği bu 8 ayrı merkezdeki sunucuların kurulum çalışmaları, 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayacak. Anlaşmaya göre bu sunucularda 2020’den itibaren Türkiye’deki internet trafiğinin %50’si, 2020 sonrasında ise %80’ini yönetilecek.

Google sunucularının Türkiye’ye getirilmesinin son derece önemli bir adım olduğunu muhtemelen söylememize bile gerek yoktur. Zira Google sunucuları, Facebook sunucuları ile birlikte Türkiye’deki toplam internet trafiğinin %75’ini oluşturuyor. Türk Telekom, internet trafiğini iyileştirmek adına ilk olarak Facebook ile çalışmalar gerçekleştirmişti. Şimdi ise Google sunucularının Türkiye’ye geleceği kesinleşmiş oldu.

Türk Telekom, Facebook ile gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde Türkiye’deki Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram kullanıcılarının Facebook servislerine daha hızlı bir şekilde bağlanabilmeleri için Facebook sunucularını İstanbul’daki Türk Telekom merkezinde erişime açmıştı. Gelen bilgilere göre Türkiye’deki internet kullanıcılarının Facebook servisleri trafiğinin %60’ı Türkiye’deki sunucular üzerinden yönetiliyor.

Google sunucularının Türkiye'de olması, ne gibi avantajlar sağlayacak?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Google ve Facebook sunucuları, Türkiye’deki toplam internet trafiğinin dörtte üçünü üstleniyor. Bu sunucuların ülke sınırları içinde bulunması, kullanıcıların internet bağlantılarını iyileştirmeden servislerle daha kaliteli bağlantı kurmasını, daha hızlı erişim sağlamasını, daha az gecikme yaşamasını sağlayacak. Ayrıca Türkiye’deki internet kullanıcılarının bilgileri de yurt dışına daha az çıkmış oluyor.

Peki bunun Google ve Rekabet Kurumu arasında çıkan krizle ilgisi var mı?

Rekabet Kurumu'nın Google'a kestiği yüklü cezanın ardından Google, yanıt olarak Türkiye'de satılacak olan Android cihazlarda Google uygulamalarının kullanım dışı bırakacağını söylemişti. Google'un Türkiye'ye sunucularını getirecek olması ise farklı bir durum. Sunucu anlaşmasının Android, Google uygulamaları, Rekabet Kurumu'nun kestiği ceza ile pek ilgisi yok. Google son derece geniş çaplı bir şirket ve farklı sektörlerde faaliyet göstermek için Türkiye'de bulunabilir. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.