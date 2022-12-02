Google, 2023'ün gelişi şerefine Android için yepyeni özellikler geliştirdi. Açıklanan özelliklerden en azından bazıları, kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, yaklaşan yeni yılı kutlamak için Android ekosistemine yepyeni özellikler getirecek. Resmi internet sitesinde yayınlanan bir gönderide bu özellikleri tek tek açıklayan şirket, en çok da bir özellik ile kullanıcıları mest edecek gibi görünüyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılara yakın bir gelecekte sunulacak özelliklerden bir tanesi, "Uygulamaları Arşivle" olacak. Google Play Store ile sunulacak bu yeni özellik, en çok da depolama sorunu yaşayan kullanıcıların işine yarayacak. Peki bu özellik tam olarak nasıl çalışacak?

Uygulamaları Arşivle özelliği işte böyle görünecek

Android için hazırlanan Uygulamaları Arşivle özelliği, silinmek istenen uygulamalar için kullanılacak. Tercih eden bir kullanıcı, uygulamayı telefondan silmeden önce kişisel verilerinin telefonda kalmasını tercih edebilecek. Uygulama yeniden yüklendiğinde, giriş bilgilerini girmek gibi işlemlere gerek kalmayacak. Uygulama silinmeden hemen önce nasılsa, yeniden yüklendikten sonra da oradan devam edecek.

Google Play Store'a girdiğinizde daha önce yüklenen uygulamaları görebiliyorsunuz. Uygulamaları Arşivle özelliği tam olarak burada karşımıza çıkacak. Kullanıcı, silmek yerine arşivlediği uygulamayı "Yeniden Yükle" butonu ile yeniden yükleyecek. Bu özellik, depolama sorunu yaşandığında aniden silinmesi gereken uygulamalar için etkili olacak. Bu arada; bu özellik kapsamında telefonda sakladığınız verileri de silebileceğinizi belirtelim.

Bir uygulamanın indirme yüzdesi, küçük bir baloncukla gösterilecek!

Google Play Store aracılığıyla kullanıcılara sunulacak bir diğer özellik de indirme yüzdesi gösterme olacak. Google Play Store'daki Ayarlar bölümünden isteğe bağlı aktifleştirilecek bu özellik, bir uygulamanın yüzde kaç indirildiğinin küçük bir baloncukla gösterilmesini sağlayacak.

Android'e gelecek başka yeni özellikler de var!

Google'ın kullanıcılara sunacağı bir diğer özellik ise Google Fooğraflar uygulamasında yer alacak. Kolaj oluşturmak isteyen kullanıcılar, yeni tasarım stillerine ulaşabilecekler. Ayrıca yılbaşına özel emojiler de Gboard aracılığıyla kullanıcılara ulaştırılacak. YouTube için de yeni bir widget oluşturan Google, kullanıcıların tek bir dokunuşla video, shorts ve aboneliklerine ulaşmasını sağlayacak.

Android telefonlar, dijital araba anahtarlarına dönüşecek!

Android ekosistemi, bundan sonra dijital araba anahtarı oluşturma hizmeti için destek verecek. Kullanıcılar, bu özelliği destekleyen anahtar bilgilerini telefona girip, aile veya arkadaşları ile de paylaşabilecekler. İlk aşamada yalnızca Pixel telefonlara sunulacak özellik, ilerleyen dönemlerde Android 12 ve üzeri işletim sistemiyle çalışan bazı akıllı telefonlara ulaşacak.