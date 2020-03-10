Google Uygulamaları, Galaxy Store'da Yayınlanmaya Başladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un uygulama mağazası Galaxy Store, Google’ın resmi uygulamalarına da ev sahipliği yapmaya başladı. Şu anda Galaxy Store’da Google Translate ve Wear OS gibi iki Google uygulaması bulunuyor ancak bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Dünyanın en büyük mobil uygulama mağazası olan Google Play Store, Samsung'un Galaxy akıllı telefonları ve tabletleri de dahil olmak üzere tüm sertifikalı Android cihazlarına önceden yüklenmiş olarak geliyor. Play Store, Android kullanıcılarının uygulama ve oyun indirdikleri birincil kaynak konumunda ancak ABD’li teknoloji devi Google, uygulamalarını Samsung Galaxy Store’da da yayınlamaya başladı.

Şu anda Galaxy Store'da yalnızca iki Google uygulaması var: Google Çeviri ve Wear OS. Fakat Galaxy Store'da listelenen Google uygulamalarının sayısının önümüzdeki günlerde artacağı düşünülüyor. Akıllı telefonlar, akıllı saatler, tabletler ve akıllı TV'ler için Android desteği sunan Google, uygulamalarını Realme gibi diğer markaların uygulama mağazalarında da yayınlıyor.

Samsung Galaxy Store'da listelenen Google uygulamaları

Rotayı bu kez Samsung Galaxy Store’a çeviren internet devi, uygulama pazarındaki hegemonyasını daha da artırmayı amaçlıyor. Samsung, son birkaç yıldır kendi Android uygulamalarını Play Store'a yüklüyor. Şu an Güney Koreli şirketin Play Store'da iki düzine kadar uygulaması var. Bu, kullanıcıların telefonlarındaki tüm uygulamaları tek bir yerden güncellemelerini kolaylaştırıyor.

Yukarıda da dediğim gibi, önümüzdeki dönemde Galaxy Store’da daha fazla Google uygulamasının listelenmesini bekliyoruz. Google ve Samsung arasındaki derinleşen ortaklığın yeni bir göstergesi olan bu yenilik, her iki markanın da kullanıcılarına çok daha entegre bir hizmet vermeyi amaçladığını gösteriyor.