Samsung Galaxy M21'in Çıkış Tarihi Resmen Ortaya Çıktı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy M21 adını verdiği akıllı telefonu için yeni bir poster hazırladı. Resmi olarak yayınlanmadan önce sızdırılan posterde cihazın çıkış tarihinin yanı sıra telefonun bazı tasarım özellikleri de ortaya çıktı.

Akıllı telefon dünyasının en büyük markalarından bir tanesi olan Samsung’un Galaxy M21 adını verdiği modeli Hindistan’da 16 Mart’ta çıkış yapacak. Tabii çıkış tarihi bu kadar yaklaşan cihazla ilgili hem donanım hem de tasarım tarafında yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

Güney Koreli teknoloji firması, Galaxy M21’in çıkış tarihini resmileştiren ve cihazın tasarımını kullanıcılara gösteren bir poster hazırladı. Resmi tanıtımdan önce sızdırılan poster, cihaza ilk bakışı atmamızı sağladı. Galaxy M21’in tasarımının Galaxy A ve M serisindeki cihazlara oldukça benzediğini söylememiz gerekiyor ancak Galaxy M21’in çentik tasarımının Galaxy M20’ye göre biraz daha farklı olduğu da görülebiliyor.

Samsung Galaxy M21 tasarımı ve özellikleri:

Cihazın küçük tasarım farklarıyla Galaxy M20’den ayrıldığını söylemiştik. Ayrıca cihaz, Galaxy M31’e de oldukça benziyor. Telefonun sağ tarafından ses açma kapama ve güç düğmelerinin olduğu görülüyor. Telefonun çentik kısmının da oldukça ince olduğu anlaşılıyor.

Cihazın donanım tarafına geçecek olursak 91mobiles’ta yer alan habere göre Galaxy M21, Galaxy M30s ile benzer donanım özelliklerine sahip olacak. Bu da cihazda 6,4 inç, Super AMOLED, Full HD+ bir ekran bulunacağı anlamına geliyor. 128 GB dâhili depolama alanına sahip olacak olan cihaz, Exynos 9611 işlemci ve 6 GB RAM ile gelecek. Depolama alanı microSD kart ile genişletilebilecek olan telefon, Android 10 ile kutusundan çıkacak.

Günümüz akıllı telefonlarının olmazsa olmaz donanımlarından bir tanesi olan kamera tarafına bakıldığında Galaxy M21’in arka tarafında üçlü kamera kurulumunun yer alacağı görülüyor. Arkadaki kamera üçlüsü 48 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP derinlik sensöründen oluşacak. Cihazın ön tarafındaysa 16 MP çözünürlükte bir selfie kamerası bulunacak.

Galaxy M21, cihazın güvenliğini telefonun arka tarafında yer alacak olan parmak izi okuyucu sensörle sağlayacak. Bağlantı özelliklerine bakıldığında Dual 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS+ GLONASS ve USB Type-C destekleri göze çarpıyor. 6.000 mAh gibi oldukça güçlü bir bataryaya sahip olacak olan cihazda 15 W hızlı şarj desteği de yer alacak.