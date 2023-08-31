Google, aylardır test ettiği "Güvenli Arama" özelliğini tüm kullanıcıların hizmetine sundu. Artık arama sonuçlarındaki müstehcen görüntüler, otomatik olarak bulanıklaştırılmış biçimde görünecek. Kullanıcı, isterse bu ayarı değiştirebilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Arama hizmeti ile ilgili yeni bir dönem başlattı. Aylardır test aşamasında olan "Güvenli Arama" özelliği, nihayet tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu. Kullanıcılar artık, müstehcen görüntülerin varsayılan olarak bulanıklaştırılmasını sağlayan özelliği kullanabilecekler.

Google'da arama yaparken bazen çok alakasız terimler için bile müstehcen görüntülerle karşılaşabilirsiniz. İşte Google'ın yeni özelliği, bu durumu ortadan kaldıracak. Algoritmanın tespit ettiği müstehcen bir görüntü, artık tüm kullanıcılar için otomatik olarak bulanıklaştırılmış şekilde gösterilecek. Kullanıcı, sadece istemesi halinde o görüntüyü açacak.

Google'daki bazı görüntüler işte böyle görüntülenecek:

Şubat ayında duyurulduğundan beri bazı kullanıcıların test edebildiği özellik, bir görüntünün blurlu olmasından ibaret. Yaptığınız arama sonucunda müstehcen bir görüntü karşınıza çıkarsa, görüntünün otomatik olarak bulanıklaştırıldığını göreceksiniz. "Ayarı yönet" seçeneği üzerinden bulanıklaştırma özelliğini kapatabilirsiniz. İsteyen kullanıcılar, müstehcen görüntünün bulunduğu içeriğin bağlantısını da filtreleyebilecek.

Güvenli Arama özelliğinin ayar sayfası böyle görünecek:

Google'ın tüm kullanıcılara sunulan Güvenli Arama özelliğini aktif etmek için bir şey yapmanıza gerek yok. Bugün itibarıyla algoritmaya göre sansürlenmesi gereken tüm görseller otomatik olarak bulanıklaştırılmış olacak. Ancak şunu da belirtelim. Google'da yaptığınız aramayla ilgili sonuç sayfasının sağ üst kısmına bakarsanız, "Güvenli Arama" seçeneğini göreceksiniz. Ayar yapmak için buraya da tıklayabilirsiniz.