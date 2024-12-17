Google, Whisk ismini verdiği yeni yapay zekâ aracını tanıttı. "Daha az metin komutu" hedefiyle sunulan model, görsel komutları kullanarak görsel oluşturabiliyor.

Yapay zekâ konusunda son zamanlarda hamlelerini iyice artıran Google, dün gece de birden fazla duyuru yapmıştı. Bunlar arasında OpenAI’ın Sora’sına rakip olacak yeni video oluşturma aracı Veo 2 en çok dikkat çekenti. Ancak Veo 2 dışında başka modeller de tanıtıldı. Mesela “Whisk” isimli yeni yapay zekâ aracı.

Whisk, basitçe anlatacak olursak bir görsel oluşturma amacı. Ancak diğerlerinden farkı, görselleri komut olarak kullanarak yeni görsel oluşturuyor. Yani metin komutlarına pek ihtiyaç kalmıyor.

Görseller ve metin yoluyla istediğiniz sonuçları ortaya çıkarın

Kullanıcılar, Whisk’i kullanırken yapay zekâya yaptırmak istediğiniz şeyin ana ögesini, detaylarını ve stilini görseller yoluyla gösterebiliyorsunuz. Ayrca tek görsel kullanma sınırı da yok. Birden fazla görseli referans göstererek istediğiniz şeyi ortaya çıkarmanız mümkün.

Tabii ki illa “görsel komutu” olacak diye de bir şey yok. Google, görsellere ek olarak detay eklemek istediğinizde veya elinizde istedğiniz tarzda görsel olmadığında metin komutlarını kullanmanıza olanak tanımış.

Tüm bunları yaptıktan sonra Whisk, istediğiniz tarza uygun, referans gösterdiğiniz görsellerin bir karışımı olan yepyeni görseller oluşturacak. Siz de bunlar arasından favorinizi seçip indirebileceksiniz. Ayrıca isterseniz metin yoluyla oluşturulan görselin üzerinde de değişiklikler yapabileceksiniz. Whisk’in öyle fotogerçekçi fotoğraflar için olmadığını belirtelim. Daha çok farklı tasarım isteyenlere uygun bir model.

Whisk, şirketin yeni piyasaya sürdüğü görsel oluşturma modeli Imagen 3’ten güç alıyor. Model henüz herkesin erişimine açık değil. Bu yüzden ülkemizden kullanılamıyor. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

Google'ın Whisk için yayımladığı video