Google, sınıf yönetiminden erişilebilirliğe ve yapay zekâ desteğine kadar pek çok alanda yeni eğitim araçlarını duyurdu.

Teknoloji devlerinden Google, eğitim alanında uzun süredir yatırımlar yapıyor ve eğitim süreçlerinin dönüşümü için büyük bir mesai harcıyor.

Google şimdi de Birleşik Krallık'ta Bett adlı eğitim teknolojileri etkinliğine katılarak yeni araçlarını duyurdu. Özellikle yapay zekâ bu alanda da öne çıkıyor.

Yapay zekâ özellikleri duyuruldu

Google, öğretmenlerin YouTube videolarına Classroom platformunda kullanılabilmesi için sorular eklenebilmesine zaten izin veriyor. Yakın zamanda yapay zekâ, farklı zaman noktalarında farklı sorular oluşturulabilmesini sağlayacak. Firma bu özelliği ilk olarak Haziran 2023'te tanıtmış olsa da o dönemde öğretmenlerin bu özelliği kullanabilmek için başvuru yapmaları gerekiyordu.

Firma ayrıca Practice adını verdiği özelliği de duyurdu. Bu özellikle birlikte yapay zekâ aracılığıyla cevaplar oluşturulabilecek ve konuyla ilgili çeşitli bilgiler paylaşılabilecek. Bu özellik 50'den fazla dilde kullanılabilecek. Ayrıca eğitmenler de Google Formlar üzerinden pratik yapmayı sağlayacak. Kaynaklar adlı yeni sekme ile de pratik setleri ve interaktif sorular yönetilebilecek.

Google Workspace için de üretken yapay zekâ olan Duet AI hakkında da bilgiler verildi. Bu yapay zekâ, öğretmenlerin gelecek derslerini daha kolay planlayabilmesini sağlayacak. Böylece derslerin verimlilikleri de artıyor.

Sınıf yönetimi de kolaylaşacak

Google'dan gelen açıklamalara göre öğretmenler ve eğitmenler, Classroom içerisinde farklı gruplar oluşturabilecekler. Farklı gruplara farklı ödevler verilmesi de mümkün olacak. Ayrıca sistem içerisinde "konuşmacı" özelliğini kullanarak slaytları gösterirken bir yandan da ders anlatmak mümkün oluyor. Eğitmenler ayrıca Classroom'da analitik araçlarını da kullanabilecekler.

Erişim anlamında da yeni özellikler ekleyen Google, artık PDF'lerden belli kısımların metin olarak kopyalanabilmesini sağlayacak. ChromeOS Plus kullanan öğrenciler, Chrome tarayıcıda seçili olan metinleri de sesli olarak okutabilecekler. Ayrıca Google Meet'e de 30 dilde alıntılar ve çok sayıda anlatıcıyı sabitleme özelliği getirecek.