CES 2022’ye COVID-19 nedeniyle katılmaktan vazgeçen Google, bir blog gönderisi aracılığıyla 2022’de yayınlamayı planladığı yeni Android özelliklerini duyurdu. Google’ın bu yılki hedefi, Android ekosistemini daha da genişletmek olacak gibi duruyor.

CES 2022 etkinliği hızla sürerken bazı şirketler, dünya genelinde artan COVID-19 vakalarının ardından etkinliğe katılmaktan vazgeçmişti. Bu şirketlerden biri de Google idi. Google, etkinliğe her ne kadar fiziksel olarak katılmamış olsa da CES 2022’de duyuracaklarını yazılı yada görsel olarak göstermeye başladı. Şirket, 2022 yılında yayınlanması planlanan yeni Android yeniliklerini gösterdi.

Bir blog yazısı üzerinden duyuru yapan Google, Android’e gelecek üç yeniliği detaylarıyla anlattı. Bu yenilikler, cihazlar arası hızlı bağlanma, cihazları kilitlemede geliştirme ve diğer cihazlarla entegrasyonun ileri bir seviyeye taşınmasını kapsıyordu. Google’ın duyurduğu yeniliklerin detayları şu şekildeydi:

Cihazları birbirine bağlamak artık daha kolay olacak:

Google’ın en fazla gelişime odaklandığı alanlardan birisi olan Fast Pair özelliği, Android telefonların Bluetooth aracılığıyla diğer cihazlara bağlanmasını çok daha hızlı bir süreç haline getiriyor. Şirket, yaptığı yeni açıklamada televizyonlar, akıllı ev ürünleri ve Chromebook gibi cihazlar için de Fast Pair desteği sunmayı planladığını açıkladı.

Akıllı saat gibi cihazlardan telefonunuzun kilidi açılabilecek:

Günümüzde kullanıcılar, Chromebook’larının kilidini Android telefonlarından açma imkânına sahipler. Google, bunu WearOS işletim sistemli akıllı cihazlarla Android telefonlarının kilitlerini açma yönünde genişletmeyi planlıyor. Bununla birlikte şirket, Ultra-Wideband (UWB) teknolojisini de benimseyecek ve otomobil entegrasyonunu daha da üst seviyeye taşıyacak. Böylelikle Android kullanıcıları, telefonu arabanın kilidine tutmak yerine artık telefonu ceplerinden çıkarmadan arabanın kilidini açabilecekler.

Diğer cihazlarla entegrasyon geliştiriliyor:

Google’ın açıklamasına göre 2022 yılı içinde birden fazla cihaza sahip olan kişiler, cihazlar arası veri ve medyayla çok daha iyi düzeyde etkileşime girebilecek. Örneğin bir kişi tableti üzerinden kulaklıkla film izlerken, telefonları çaldığında kulaklık otomatik olarak telefona bağlanacak. Görüşme sonlandığında da kulaklık, yeniden tablete bağlanacak.

Bunun yanı sıra Google, sesli komutlar aracılığıyla arabanızın içini uzaktan soğutup ısıtma, kilidi açıp kapatma ve bataryanın durumu hakkında bilgi alma gibi hizmetleri de Google Asistan’ın olduğu araçlarda yürürlüğe koyacak. Bu özellik öncelikle önümüzdeki aylarda Volvo araçlara gelecek.