Eski bir Google mühendisi tarafından kurulan yapay zekâ girişimi Osmo, kokuyu dijital hâle getirip, başka bir yere transfer etmeyi başardı. İşte bu ilginç çalışmayla ilgili detaylar...

Geçmişte Google'ın yapay zekâ projelerini yöneten, 2022 yılında da kendi yapay zekâ girişimi Osmo'yu kuran Alex Wiltschko ve ekibi, dikkat çekici bir işe imza attılar. Bir dizi mühendisten oluşan ekip, bir kokuyu dijitalleştirip, başka bir yerde üretmeyi başardı.

Kokunun dijitalleştirilmesi ve başka bir yere transfer edilmesi, bilim insanlarının uzun zamandır üzerlerinde çalıştıkları meselelerden bir tanesiydi. Hatta yıllar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bununla ilgili bir çalışmadan da bahsetmiştik. İşte Osmo, bunu gerçekleştirebilmek için yapay zekâdan yardım aldı. Üstelik yapılan açıklamaya göre başarılı olunmuş durumda.

Osmo'nun teknolojisi, tam olarak nasıl çalışıyor?

Osmo ekibinin projesi, herhangi bir nesnenin kokusunu, yapay zekânın desteği ile dijital hâle getiriyor. Yapılan moleküler incelemeler, ikinci aşamada ise sentezlenmek için kullanılıyor. Üstelik bu süreçte insan müdahalesi gerekmiyor. İşte tüm bu çalışmalar sonucunda bir labloratuvarda örnek olarak alınan koku, başka bir yerde sentezlenmiş oluyor. Ekip, yaptığı çalışmayı "kokunun ışınlanması" olarak tanımlıyor.

Osmo'nun kokuyu ışınladığı anları gösterdiği bir video:

Osmo, ilk kez bu yılın başlarında duyurduğu projeyi her ay biraz daha ileriye götürdüğünü söylüyor. Açıklamaya göre ekip, geliştirdiği sistemi her ay biraz daha hızlandırıyor, otomatikleştiriyor ve hatta daha karmaşık kokular sentezleyebilmek için zorluyor. Bakalım yapılan çalışmalar, işin sonunda bizleri nereye götürecek...