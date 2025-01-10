Görme engelli insanların neden güneş gözlüğü taktığı, yıllar boyunca herkes tarafından merak edilen bir konu olmuştur. Birçok kişi, bu sorunun basit ve tek bir cevabı olduğunu düşünebilir. Ancak gerçek, bundan çok daha fazla.

Yolda yürürken, kapalı bir alanda ya da herhangi bir yerde gözlükle duran görme engelli insanlar, bunu aslında öylesine yapmıyorlar.

Aslında bizler, görme engellilerin tamamen görme yetisinin kaybolduğunu düşünürüz. Öyleyse şu andan itibaren, bu konuyla ilgili bildiğiniz tüm gerçekleri unutun…

Görme engelli bireyler, görme yetisini tamamen kaybediyor gibi yanlış bir algı söz konusu.

Tabii gerçekte kör kabul edilen bireylerin çoğu, tamamen görme kaybı yaşamıyor. Bunun yerine daha çok sınırlı bir görme yeteneğine sahip oluyorlar. Yasal olarak körlüğün tanımı, merkezi görme keskinliğinin 20/200 veya daha düşük olması, görme alanının 20 derece veya daha az olmasıdır. Bu duruma göre çoğu görme engelli birey, hâlâ çok zayıf da olsa görme yetisine sahip oluyor.

Bu ‘sınırlı’ görme durumu, görme engelli kişilerin, parlak ışıklar gibi dış etkenlerden rahatsız olmalarına yol açabiliyor. Gözleri, normalde daha iyi gören bir kişinin yaşadığı gibi, ışık kaynaklarından etkilenebiliyorlar.

İşte tam bu sebeple güneş gözlüğü takmak durumunda kalıyorlar.

Bu rahatsızlığı minimuma indirmek, UV ışınlarını engellemek ve ışık kaynaklarından gelen rahatsız edici parlamayı azaltmak için bu gözlükler kullanılıyor. Tabii tek sebep bu değil. Görme engelli insanlar, tıpkı normal bir görme yetisine sahip olan insanlar gibi gözlerini ultraviyole ışınlarından korumak zorundalar.

Bu ışınlar, gözlerde katarakt, kornea iltihabı ve konjonktivit gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Görme engelli bireyler, parlak Güneş ışığının gözlerini ne zaman tehlikeye atacağını anlamada zorluk yaşayabilecekler için gözlerini korumak adına gözlük tercih ediyorlar.

Durumun bir de sosyal sebebi olabiliyor.

Göz teması kurmak, iletişim kurarken toplumda saygının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Tabii bu durum, görme engelli bireyler için pek kolay olmayacağından dolayı gözlük takmak, onlar için daha rahat bir sosyal etkileşim kurmada etkili oluyor.

Ayrıca göz ardı edilen bir nokta da gözlerin dış etkenlere karşı korunması. Rüzgârın savurduğu bir toz parçası bile gözümüze girdiğimizde ne kadar canımız yanıyor değil mi? Aynı durum görme engelli bireyler için de geçerli. Etraftaki nesneleri takip edemedikleri için gözlük takmak, gözlerine fiziksel zarar verebilecek şeylere karşı da bir önlem amacı taşıyor.

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