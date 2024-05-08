Bir araştırmacı grubu, nöron boyutunda bir implant geliştirdi. Bu implant ile birlikte görme engelliler görebilecek.

Görme engelli insanların bu sorunlarını çözmek için 1990'lardan bu yana implantlar geliştirilmeye çalışılıyor. Özellikle beyinlerinin görsel korteksi çalışan ancak gözlerinde sorun olan kişilerin tedavisi için ciddi bir mesai harcanıyor. Çözüm önerisi olarak implantlar umut verse de geliştirilen yöntemler şimdiye kadar oldukça büyük cihazlar geliştirilmişti. Yeni bir implant ise bu boyut sorununu çözüyor.

Aslında görme implantları, telefonlarımızda piksellerden görüntü oluşmasına benzer şekilde çalışıyor ve sahip oldukları elektrotlar ile görsel verileri beyne aktarıyorlar. Yeni geliştirilen mikroskobik boyutlu elektrotlar sayesinde bilim insanları, daha çok elektrodu bir arada kullanabilmeyi başardı. Böylece beyin, istenilen görüntüyü daha kolay ve daha net oluşturabiliyor.

Uzun süreli kullanım mümkün olacak

Araştırmacılar, geliştirdikleri implantın özel bir materyal birleşiminden üretildiğini ifade ediyorlar. Böylece metal korozyonundan korunan implant aynı zamanda da daha fazla veri aktarabiliyor. Araştırmanın yazarlarından Maria Asplund, "Elektrodları nöronlar kadar küçük yapmanın mümkün olduğunu ve bu elektrodları efektif olarak beyinde uzun süre kullanabileceğimizi biliyoruz. Bir sonraki adım, binlerce elektrod bağlantısına sahip bir elektrod oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Klinik çalışmalar öncesinde yapılan incelemelerde de umut verici sonuçlar elde edildi. Fareler üzerinde yapılan denemelerde implantın, efektif şekilde görsel algılama becerisi sağladığı ifade edildi.

Araştırma Wiley'de yayımlandı.