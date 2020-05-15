Assasin's Creed Odyssey ve Origins'in Turları Ücretsiz Oldu

Ubisoft, Assassin’s Creed Origins için Antik Mısır, Assassin’s Creed Odyssey için ise Antik Yunan turlarını sınırlı süre için ücretsiz bir şekilde tüm oyunculara sundu. Haberimizde bu turları nasıl alabileceğinizi açıkladık.

Bugün Epic Games tarafından ücretsiz olarak yayınlanan GTA 5, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok büyük ses getirdi. Bildiğiniz gibi, bu olayın öncesinde de sizlere sık sık ücretsiz olan oyunları sunuyorduk. Bugün sizlere, yine çok keyif alacağınız iki oyunun ücretsiz tur versiyonlarını sunacağız.

Fransız oyun şirketi Ubisoft, oyun platformu UPlay üzerinden Assassin’s Creed Odyssey ve Assassin’s Creed Origins’in keşif turu modlarını ücretsiz olarak yayınladı. 21 Mayıs 18.00’a kadar sürecek kampanya kapsamında, bu oyun turlarını kütüphanenize bir kez eklediğinizde oyunlar sonsuza kadar size ait olacak. Bu sayede de isteğinizde tarih derslerini çok daha eğlenceli bir şekilde deneyimleyebileceksiniz.

Her iki tur da oyundan bağımsız olarak gelen sürümler. Bu sebeple Assassin’s Creed Odyssey veya Assassin’s Creed Origins’e sahip olmanız gerekmiyor. Bu turlar, oyunu daha önceden ücretli bir şekilde satın alan kullanıcılarda bir mod olarak zaten bulunuyordu.

Turlarda neler olacak?

Ubisoft’un ücretsiz olarak sunduğu her iki oyun turu da herhangi bir savaşa veya maceraya atılmadan tarihsel olayları deneyimlemenizi sağlayacak. Keşif turları, son dönemde çıkan Assassin’s Creed oyunlarının en beğenilen özellikleri arasında yer almıştı. Eğlenceli olmasının yanında eğitici bir özelliğe de sahip olan bu turlar, şimdi ücretsiz olarak herkesin erişebileceği modlar oldular.

Ubisoft’un yayınladığı bu turlar, Assassin’s Creed Origins için Antik Mısır, Assassin’s Creed Odyssey için ise Antik Yunan kültürlerini daha iyi tanımanıza yardımcı olacak.

Assassin’s Creed Odyssey ve Origins’in keşif turlarını nasıl indiririm?

Oyunlar indirmek için öncelikle bir UPlay hesabınızın olması gerekiyor. UPlay hesabınız varsa buraya tıklayarak giriş yapabilir, yoksa da buradan kayıt olabilirsiniz.

tıklayarak giriş yapabilir, yoksa da buradan olabilirsiniz. Hesaba giriş yaptıktan sonra buraya tıklayarak Ubisoft sayfasına gidin.

tıklayarak Ubisoft sayfasına gidin. Burada, hangi turu almak istiyorsanız onun üzerindeki “Get Free Game” butonuna tıklayın.

Çıkan sayfada klavye ve mouse görselinin olduğu butona tıklayın.

Oyunu başarıyla kütüphanenize eklediniz. İki tur için de aynı adımları izleyebilirsiniz.

Turları indirmek için ise bilgisayarınıza UPlay’i indirmeniz gerekiyor. Sonrasında sizler de Assassin’s Creed’in gerçekçi dünyasında Antik Yunan ve Antik Mısır dönemlerini deneyimleyebileceksiniz.