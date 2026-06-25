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İddia: GTA 6'nın CD İçeren Fiziksel Sürümleri de Satışa Sunulacak!

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İddiaya göre Rockstar Games, GTA 6'nın CD içeren fiziksel sürümlerini de oyunun çıkışından kısa bir süre sonra satışa sunacak.

İddia: GTA 6'nın CD İçeren Fiziksel Sürümleri de Satışa Sunulacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz gün Rockstar Games'in açıklamasıyla birlikte GTA 6'nın 12 Kasım'da kutulu sürümlerinin satışa çıkacağı açıklanmıştı.

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Bu kutulu sürümlerde CD yerine dijital kod bulunacağının açıklanmasına büyük tepki gösterilmişti. Rockstar Games'in gelecekte CD içeren kutulu sürüm satışa sunup sunmayacağı merak ediliyordu.

İçerikten Görseller

İddia: GTA 6'nın CD İçeren Fiziksel Sürümleri de Satışa Sunulacak!
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Aralık ayında CD'li fiziksel sürüm satışa çıkacak

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Perakende mağazalarının arka plan sistemlerinden aldığı güvenilir bilgilerle tanınan ppe.pl'nin raporuna göre Rockstar, CD içeren oyunseverleri tamamen yüzüstü bırakmayacak. İddiaya göre, oyunun Kasım ayındaki dijital çıkışından tam bir ay sonra, yani Aralık ayında gerçek CD içeren fiziksel baskılar piyasaya sürülecek.

Rockstar'ın neden böyle bir yol izlediğinin açıklaması da sızıntıların önüne geçmek. Eğer CD içeren fiziksel sürümler çıkış gününe yetiştirilseydi, dağıtım sürecinde birilerinin eline geçecek ve oyun internete haftalar öncesinden saçılacaktı. Bu hamleyle birlikte şirket, hem spoiler'ların önüne geçecek hem de çıkıştan maksimum bir ay sonra CD içeren fiziksel sürümleri piyasaya sürecek.

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