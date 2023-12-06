GTA 6'nın Guinness Rekoru kıran ilk fragmanı, 100 milyon izlenme barajını geçti. GTA V fragmanı ise çıkışından bu yana 12 sene geçmiş olmasına rağmen bu noktaya yaklaşamadı.

5 Kasım sabahına GTA 6 fragmanı sürpriziyle uyandık. Dile kolay tam 10 yıldır yeni bir GTA oyunu çıkmamasına rağmen çılgınlar gibi oynanmaya devam eden yapımın devam oyununun ilk fragmanı, 24 saat içinde en çok izlenen oyun fragmanı oldu, 48 saat dolmadan da 100 milyon izlenmeyi geçti. Bu izlenme sayısı, GTA 5'in fragmanına ait izlenme sayısını da açık farkla geride bıraktı.

GTA 6'nın fragmanı neden bu kadar çok izlendi?

Aslında GTA 5 ile GTA 6 arasında bir rekabet yok, birbirlerini beslemeleri durumu söz konusu. Pek çok kişi seriyi hatırlamak ve heyecanını bastırmak için GTA 5 oynamaya yöneliyor. Şu anda GTA 5'in oyuncu sayısı 190 milyonu bulmuş durumda. Yani yeni GTA oyununu bekleyen insan sayısı da bir hayli fazla. Bu nedenle fragman da çıktığı anda büyük ilgi gördü.

O günden bu yana dünya nüfusu da 660 milyon arttı. O dönemde evlerin %42,8'inde bilgisayar varken bugün bu oran neredeyse %48'e gelmiş durumda. Kaldı ki konsolların satış rakamları da artıyor. Yani daha fazla kişinin oyunlara erişimi bulunuyor. Epic Games'in de bir dönem GTA 5'i ücretsiz olarak dağıttığını hatırlatmakta fayda var. Tabii sosyal medya kullanıcı sayısının ciddi artış gösterdiğini de unutmamak gerek.

Hem nüfusta hem de oyunlara erişimdeki artışın etkisi olarak GTA 6 fragmanı, çok kısa sürede çok ciddi bir ilgiye mazhar oldu. GTA 6 için yeni bir fragman gelene kadar da bu ilgi devam edecek. Fragman, bu haberin yazıldığı sıralarda 110 milyon izlenmede.

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