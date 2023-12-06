GTA VI'nın ilk fragmanından alınan görüntülerle, yüksek çözünürlüklü duvar kâğıtları oluşturuldu. Mobil ve masaüstü cihazlar için oluşturulan duvar kâğıtları, ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Rockstar Games, tarihin en çok beklenen oyunu GTA VI için ilk fragmanı resmen yayımladı. Video oyun dünyasını toz duman eden ilk fragman, 2025 yılında piyasaya sürülecek oyuna ilk bakışı atmamızı sağladı. Üstelik GTA VI ile ilgili bağımsız çalışmalar da başladı.

Ytechb de Rockstar Games'in yayımladığı videodan aldığı ekran görüntüleri ile GTA VI temalı duvar kâğıtları oluşturdu. Hem masaüstü hem de mobil cihazlar için oluşturulan duvar kâğıtları, GTA VI heyecanına şimdiden katılmak isteyen oyunseverleri memnun edecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte, GTA VI orijinal görüntülerinden oluşturulan duvar kâğıtlarına yakından bakalım.

Mobil cihazlar için oluşturulan duvar kâğıtları:

Ytechb'in mobil cihazlar için oluşturduğu duvar kâğıtları, Android ve iOS cihazlara uyumlu bir şekilde dizayn edildi. Üstelik iOS kullanıcıları, duvar kâğıtlarındaki derinlik efekti özelliğini bu duvar kâğıtları için kullanabilecekler. 1170 x 2532 piksel çözünürlükte oluşturulan duvar kâğıtları, piyasadaki telefonların hemen hepsinde kullanılabilecek.

Duvar kâğıtlarının yüksek çözünürlüklü versiyonlarına buradan ulaşılabilir.

Masaüstü cihazlar için oluşturulan duvar kâğıtları:

Masaüstü cihazlar için oluşturulan duvar kâğıtları ise 4K çözünürlük sunuyor. Yani tüm monitörler ile dizüstü bilgisayarlar, GTA VI için oluşturulan duvar kâğıtlarını kaliteli bir şekilde gösterecekler.

Duvar kâğıtlarının yüksek çözünürlüklü versiyonlarına buradan ulaşılabilir.

Hâlâ izlemediyseniz GTA VI'nın fragmanı için sizleri aşağıdaki haberimize bekliyoruz:

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