GTA 6'nın fragmanıyla beraber karakterleri az da olsa gördük. Ana karakterimizin kadın olacağını biliyorduk da hikâyesi nereye dayanacak hiç merak etmiş miydiniz? Amerika tarihinin en azılı çiftlerinden biri olan Bonnie ve Clyde olabilir mi?

Amerikan suç tarihinde daha önce pek çok kez azılı suçluların hikâyesini gerek belgesellerde gerek filmlerde sıkça görmüşüzdür. Ancak bu çiftin sıra dışı bir yanı var, kendileri GTA 6'nın ana hikâyesine konu olduğu söylenir ve şu an gündemde sıkça konuşulan suçlular arasında. Seneler önce yaşamış insanların hayatını bu denli ilgi çekici yapan şey nedir?

Şüphesiz ki bunun cevabı, GTA'nın oyunlarında sıkça gördüğümüz kaos ve getto kültürü. Gelin, bu çiftin oyuna dahi konu olmuş hayatına birlikte göz atalım; oyun çıkmadan bilmekte fayda var!

Bonnie ve Clyde, hayat ve suç partneri olmadan önce aslında Bonnie başka bir mahkûmla evliydi.

Bonnie, 16 yaşında yaptığı evlilikten sonra kocasının tutuklanması üzerine bir daha eski eşini hiç göremedi. Bonnie ve Clyde'ın yolları ise 1930'da Teksas'ta kesişti. Bonnie 19, Clyde ise 21 yaşındaydı, kısa bir süre sonra Clyde, hırsızlık suçu nedeniyle tutuklandı ancak Bonnie'nın Clyde'a gizlice verdiği bir silah sayesinde hapishaneden kaçmayı başardı.

İkili bir araya gelse de Bonnie eski eşinden hâlâ boşanmamıştı ancak görünen o ki ikisi için de bu durum herhangi bir problem arz etmiyordu. Sonuçta birbirlerine deli gibi âşıklardı ve resmen suç partneri olmuşlardı. Civardaki market ve benzin istasyonlarını soyuyor, geçimlerini bunlardan sağlıyorlardı.

Tek suçları hırsızlık da değildi, 1934'e kadar yaklaşık 13 cinayetten ve çok sayıda yaptıkları soygundan da aranıyorlardı.

1932 yılında iki kişilik suç çetelerine birini daha ekleyen ikili, o dönemde genç bir silahşör olan Raymond Hamilton ile tanıştılar. Ancak üçlünün yolları pek de iyi gitmemiş ki Raymond birkaç ay sonra ikiliyi bıraktı. Onun yerini ise William Daniel Jones aldı.

Tabii bu süreçte sıkça suç işlemeye de devam ettiler, Ford marka araç çalıyorlar ve deyim yerindeyse bulundukları bölgelere terör estiriyorlardı. Doğal olarak polis, çiftin sürekli ensesindeydi. Ancak grubun işlediği suçlar yetmezmiş gibi aralarına 2 kişi daha katıldı. Bunlar Clyde'ın kardeşi ve onun eşiydi.

2 kişi olarak başladıkları bu suç serüveni kısa sürse de 5 kişi olarak devam ediyordu. Artık küçük soygunlardan ve hırsızlıklardan bıkan ekip, gözlerini daha büyük bir ava diktiler. Ülke çapında sıkça manşetlere çıkan ve haberlere konu olan bu grup, her seferinde bir şekilde kolluk kuvvetlerinden kaçmayı başarıyordu.

Her yerde aranmalarına rağmen asla suç işlemekten vazgeçmediler ancak her adımlarında sona daha da çok yaklaştılar.

29 Temmuz 1933'te Clyde'ın kardeşi Buck Barrow, polisle girdikleri silahlı çatışmada ağır derecede yaralandı ve bu, suç çetesine sıkılan ilk kurşun oldu diyebiliriz. Buck'ın vurulmasının ardından eşi Banche ise polisler tarafından yakalanmıştı. Üstelik suç çetelerinden 2 kişinin ayrılmasının ardından William Daniel Jones da Kasım 1933'te Houston Teksas'ta şerif ve ekipleri tarafından yakalandı.

Böylece 5 kişilik devam ettikleri bu suç serüveni tekrardan başa dönmüştü. Ancak işleri bu sefer çok daha zordu çünkü nereye giderlerse gitsinler polisler sürekli eyaletler arası çifti arıyor, aranmadık yer bırakmıyorlardı. Kulağa GTA gibi geliyor değil mi? Polislerden kaçtıkları bu süreçte tabii ki boş durmadılar.

22 Kasım 1933'te Teksas şerifi ve ekibi, çifti yakalamak için bir tuzak kurdu ancak nafile. Üstelik polislerden kaçtıkları sırada otoyolda bir avukatı bile soydular. Gözlerini iyice karartan bu çift, 1934 yılında içlerinde suç ortakları olan Raymond'ı Teksas'taki Eastham Eyalet Hapishanesi'nden filmlere konu olacak bir şekilde kurtardı.

Raymond ile beraber kaçan 5 mahkûmu, Clyde makineli tüfekle gardiyanlara ateş ederek geri püskürttü. Bu süreçte ise maalesef ki 2 gardiyan hayatını kaybetmişti. Hatta kaçan 5 mahkûmun arasında Amerika'nın azılı suçlularından biri olan Henry Methvin de vardı.

Artık sona doğru yaklaşıyoruz: FBI her ipucunu takip ederek bu azılı çifti yakalamaya kararlıydı.

Parmak izi, fotoğraf, eşkâl, sabıka kaydı ve diğer bilgileri içeren "aranıyor ilanları" tüm memurlara dağıtıldı. Bu süreçte FBI tarafından elde edilen bilgiye göre Henry Methvin ve azılı çiftimizin arasında bir bağ bulunuyordu. Bu ipucunu yakalayan polis, Bonnie ve Clyde'ın Louisiana'da bir bölgede bulunduklarını kesinleştiren bilgiler elde etti.

Polis, 21 Mayıs 1934'te çiftin ve Methvin ailesinin bir parti düzenlediğini öğrendi. Kolları sıvayan ekip 23 Mayıs 1934'te otoyolda çalılıkların arasına gizlenerek çifti yakalama operasyonunu başlattı. Kendilerini bir anda çatışmanın ortasında bulunan çiftimiz ise polisler tarafından anında öldürüldü.

Bonus bilgi: Çiftin öldürüldükleri araba, şu anda Las Vegas Nevada'da bulunan Primm Valley Resort ve Casino'da sergileniyor.

Azılı çiftin hikâyesi daha önce sinema sektörüne de konu olmuştu: Bonnie ve Clyde

Tür: Aksiyon, biyografi, suç

Aksiyon, biyografi, suç Yıl: 1967

1967 Oyuncular: Warren Beatty, Faye Dunaway, Micheal J. Pollard

Warren Beatty, Faye Dunaway, Micheal J. Pollard Yönetmen: Arthur Penn

Arthur Penn IMDb: 7.7

"Film çok eski, beni sarmaz" diyorsanız, mini dizisine göz atmanızda fayda var:

Tür: Biyografi, suç, dram

Biyografi, suç, dram Yıl: 2013

2013 Oyuncular: Emile Hirsch, Holliday Grainger, Sarah Hyland

Emile Hirsch, Holliday Grainger, Sarah Hyland Yaratıcı: Bruce Beresford

Bruce Beresford IMDb: 6.4

Ancak tüm bu anlattıklarımıza rağmen GTA 6'nın bu karakterler üzerinden yürüyeceği henüz kesin değil, dediğimiz gibi sadece esinlenmiş de olabilirler.

Rockstar, daha önce yaptığı oyunlarda gerçek hayata göndermeleriyle sıkça konuşuluyordu. Hatta şu an GTA 6 gündemdeyken pek çok kişi, oyunun yayımlanan trailer'ından gerçek hayat göndermelerini sosyal medyada paylaşıyor. Trailer başlangıcında hapishanenin gösterilmesi, muhtemelen ana karakterimizin bir şekilde buradan kaçacağını gösteriyor ki bu da çiftin hikâyesini bize çokça anımsattı.

Açıkçası biz hem yazarken hem de okurken çiftin Amerika'ya saldıkları dehşeti okurken hem çok şaşırdık hem de yorulduk. GTA 6'da bu çift nasıl işlenir veya nasıl esinlenir bilinmez ama bayağı terörle geçeceği kesin. 2025'te çıkacak olan GTA 6'yı bizler sabırsızlıkla bekliyoruz!

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