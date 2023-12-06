Yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gören GTA 6'nın ilk fragmanı, 24 saat içerisinde en çok izlenen oyun fragmanı olmayı başardı, üstelik sızıntılara rağmen.

Oyun severlerin 10 yıldır beklediği GTA 6 için sonunda bir fragman tarihi verilmişti ve bizler de o tarihi beklemeye başlamıştık. Fragmanın sızdırılması üzerine ise Rockstar Games, planı programı boşverip fragmanı doğrudan yayınlamaya karar vermişti. Âdeta bir histeriye dönüşen GTA 6, şimdiden Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazandı.

Rockstar fragmanı resmi olarak yayınladığında YouTube'da hâlihazırda 2 büyük oyun kanalında fragmanın bulunması, GTA 6'nın resmî kanaldaki izlenme sayılarına olumsuz yansıdı. Yine de GTA 6, "tüm zamanların en çok izlenen oyun duyurusu" unvanına sahip oyunu oldu. Fragmanın başarısı, Guinness Dünya Rekorlarının resmî X hesabından duyuruldu.

20 milyon "sayılmayan izlemeye" rağmen rekor

"Daha 24 saat bile olmadı ama GTA VI fragmanının daha şimdiden YouTube'da 24 saat içinde en çok izlenen video oyunu tanıtımı olduğunu onaylayabiliriz…"

Şimdiye kadar YouTube'da 24 saat içerisinde en çok izlenen video, Koreli müzik grubu BTS'in Butter adlı parçası olmuştu. Butter, 24 saatte 108,1 milyon defa izlenerek kırdığı rekoru GTA VI'nın tüm ününe rağmen. Öte yandan Rockstar'ın ilk günde elde ettiği 94 milyon izlenmeye ek olarak, sadece ign ve GameSpot kanallarında da 20 milyon izlenme aldığı biliniyor.

YouTube, her 1000 izlenme için 2 dolar ile 10 dolar arasında bir ödeme yapıyor. Bu ödemeye videoların izlendiği bölgeler gibi çeşitli etmenlere göre karar veriliyor. Rockstar, fragmanı YouTube'dan gelir elde edecek şekilde paylaşsaydı ilk 24 saatte en az 174 bin dolarlık gelir sağlayacaktı.

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