GTA 6 Fragmanı Çıktı, Sosyal Medyayı Salladı: Herkesin Derdi Oyunu Açacak Bilgisayar

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GTA 6 fragmanı yayımlanır yayımlanmaz milyonlarca izlenmeye ulaştı. Fragman elbette sosyal medyada da gündem olmayı başardı.

Oyun severler 10 yıldır yeni bir GTA oyunu bekliyordu. Uzun yıllardır da GTA 6 ile ilgili çeşitli söylentiler çıkıyordu. Rockstar, bugün saat 17.00'de yayımlayacağı fragmanı, sızdırılması üzerine erkenden paylaştı. Böylece yeni oyun hakkında bazı bilgiler elde edebildik. Fragman çıkar çıkmaz da sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

GTA 6 fragmanı:

İşte GTA 6 fragmanına sosyal medyadan gelen tepkiler:

"GTA 6 Online gerçek olduğu anda Vice City'de böyle olacağım."

"ishowspeed'in GTA 6 fragmanına tepkisi bizim tepkimiz"

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simülasyon

bilgisayar

GTA 6 fragmanında gözden kaçırmış olabileceğiniz detaylar için:
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