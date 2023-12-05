GTA 6 fragmanı ile birlikte oyunu ilk kez resmen görmüş olduk. Rockstar'ın büyük heyecanla beklenen yeni oyunu, sandığınızdan bile daha çok gerçek dünyadan ilham alıyor.

Paranız ya da şan, şöhretiniz olsa bile bazı şeyleri değiştirmek mümkün değil. Örneğin GTA 6 oynamak için 2025 yılına kadar beklemeniz gerekiyor ve bu konuda yapacak bir şeyimiz yok. Yine de çok para bazı kapıları da açmıyor değil, misal oyundaki adı Leonida olan Florida'ya uçarak, GTA 6 fragmanındaki mekânları ve işletmeleri gezmeniz mümkün.

Ama biz bu konuda size daha masrafsız bir imkan sunuyor ve oyundaki mekânların gerçek dünyadaki hâllerini derliyoruz. Florida'ya indik diyelim, hemen fragmanda gördüğümüz Cheetah'tan bir tane kiraladık ve gezmeye başladık. Bizi uzun bir yol bekliyor...

Not: Görseller "Gerçkte olan - Oyunda gözüken" şeklindedir.

Turnpike - Exit 254

SUNCOO İstasyonu

Edgewater - Southbeach

Wynwood Walls

King of Diamonds

Everglades

Ocean Drive

North Venetian

Kendall

Brickrel

Redneck Mud Park

Auberge Plaza

Oyun piyasaya çıktığında şehrin büyük kısmıyla etkileşime geçebileceğimiz iddia ediliyor. Bu iddaialar gerçeği yansıtıyorsa Miami, oyun severlerin en iyi bildiği şehir olabilir.