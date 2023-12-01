GTA 6'nın İlk Fragmanının Ne Zaman Yayımlanacağı Açıklandı!

Rockstar Games, GTA 6'nın ilk fragmanının ne zaman yayımlanacağını açıkladı. Yapılan paylaşıma göre 5 Aralık'ta, yeni GTA oyunu ile resmî olarak ilk kez karşılaşacağız.

Oyun dünyasının sabırsızlıkla beklediği GTA 6 için geri sayım başlamış gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay yeni GTA oyununun aralık ayında resmen duyurulacağını açıklayan Rockstar Games, az önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile fragman tarihini resmen duyurdu.

Rockstar'ın paylaşımına göre 5 Aralık Salı günü 17.00'de, GTA 6'nın ilk fragmanını resmen göreceğiz. Bu arada Rockstar'ın hâlâ resmî olarak GTA 6 ismini kullanmadığını, bunun yerine "yeni GTA oyunu" ifadesini kullandığını belirtelim.

GTA 6 fragmanı için yapılan paylaşım

Görselde kullanılan renk tonu ve palmiye detayları, GTA 6'nın Vice City haritasını da içereceği iddialarını epey güçlendirmiş durumda. Gerçi bazı iddialara göre Rockstar Games, bugüne kadarki tüm GTA şehirlerini içine alacak kadar büyük bir harita tasarlamış durumda. Neyse ki iddiaların aslını öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyecek.