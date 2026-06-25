Ön siparişe açılan GTA 6'nın hikâye yapısıyla ilgili de bilgiler geldi. Red Dead Redemption 2'deki gibi bölüm tabanlı olacak.

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6’nın ön siparişleri bugün itibarıyla başladı. Standart ve Ultimate sürümlerle gelecek oyun, ülkemizde sırasıyla 3.999 TL ve 4.999 TL’ye satın alınabiliyor. Oyunun ön siparişe açılmasının ardından bazı önemli detayları da bizlerle buluştu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Rockstar, oyunu ön siparişe açtıktan sonra en çok merak edilen konulardan biri olan hikâyesiyle ilgili de bazı küçük ayrıntılar paylaştı. Oyunda Red Dead Redemption 2’ye benzer bir hikâye yapısı göreceğiz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Görev yerine bölüm tabanlı bir yapıyla gelecek

Açıklamalara göre GTA 6, tıpkı Red Dead Redemption 2’de olduğu gibi görev değil, chapter, yani bölüm tabanlı bir oyun olarak gelecek. Her bölümde farklı görevler yapacaksınız ve böylece ilerleme kaydedeceksiniz. Jason ve Lucia karakterlerini merkezine alacak oyunun toplamda kaç bölümden oluşacağı gibi detaylar şimdilik belirsiz.

Ayrıca Rockstar, her bölüm bittiğinde kullanıcıların yeni oyun içi eşyalar gibi içeriklere ulaşabileceğini de söylüyor. GTA 6’da ilerledikçe kademeli olarak yeni arabalar, evler, yan görevler, silahlara erişebileceğinizi söyleyebiliriz.

Peki bölüm tabanlı yapı nasıl işleyecek? Bu konuda henüz bir bilgi yok ancak bazı iddialar var. Oyunseverler, tıpkı RDR2’de olduğu gibi zaman atlamaları, haritada değişiklikler gibi şeyler görebileceğimizi düşünüyor. Bunun doğru çıkıp çıkmayacağını oyun geldiğinde göreceğiz. GTA 6’nın 19 Kasım 2026 tarihinde PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacağını belirtelim.