GTA 6'da Yer Alacak Tüm Karakterler [Güncel Liste]

Resmî fragmanlardan, açıklamalardan ve sızıntılardan derlediğimiz bilgilerle GTA 6'da yer alacak tüm karakterleri sizler için listeledik.

GTA 6'nın geçtiğimiz gece yarısı ön siparişe açılmasıyla birlikte yeniden heyecanla beklemeye koyulduk. 19 Kasım'da çıkacak oyuna artık gerçekten az bir süre kaldı ve yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.

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Fragmanlardan sızan detaylara, geliştirici şirketin paylaştığı verilerden oyuncu kadrosunun özgeçmişlerindeki (özellikle sızıntılara yol açan) gizli bilgilere kadar oyunda karşımıza çıkacak isimler netleşmiş durumda. Peki GTA 6'da hangi karakterler yer alacak?

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GTA 6 karakterleri

Lucia Caminos

Oyunun iki ana kahramanından biri ve modern GTA serisinin ilk yönetilebilir kadın başrolü. Aslen Liberty City kökenli olan Lucia, genç yaşta babasından dövüşmeyi ve kendini savunmayı öğrenmiştir. Ancak bu hırçın yapısı, onun Leonida Islahevi'ne düşmesine neden olur. Hapishaneden şartlı tahliye ile çıktıktan sonra, hayalini kurduğu "iyi hayata" ulaşmak için suç dünyasına hızlı bir geri dönüş yapar.

Jason Duval

Lucia’nın hem suç hem de hayat ortağı. Leonida Keys bölgesinin tekinsiz sokaklarında, dolandırıcıların ve suçluların arasında büyüyen Jason, bir dönem orduya katılarak hayatını düzene sokmaya çalışsa da başarılı olamamış ve yeniden yasa dışı işlere dönmüştür. Lucia ile aralarında "Bonnie ve Clyde" tarzı, güven üzerine kurulu oldukça dinamik bir ilişki bulunuyor.

Brian Heder

Leonida Keys bölgesinde uzun yıllardır uyuşturucu sevkiyatı yapan eski toprak bir suçlu. "Brian's Boat Works & Marina" adında bir tekne tersanesi işleten Heder, artık işlerin operasyonel kısmında bizzat yer almak yerine görevleri güvendiği genç isimlere devretmeyi seçiyor.

Cal Hampton

Jason’ın en yakın arkadaşı ve Brian Heder’ın ekibindeki suç ortaklarından biri. Paranoyak ve komplo teorilerine aşırı yatkın bir karakter olan Cal, Sahil Güvenlik telsizlerini gizlice dinlemek ve internetteki asılsız teorileri kovalamak gibi tuhaf alışkanlıklara sahiptir.

Boobie Ike

Vice City’nin gece hayatına ve yeraltı dünyasına yön veren nüfuzlu bir iş insanı. Sahibi olduğu "Jack of Hearts" adlı striptiz kulübünün yanı sıra gayrimenkul ve müzik prodüktörlüğü işleriyle de uğraşıyor. İşin içine para girene kadar oldukça dost canlısı bir profil çizmektedir.

Dre'Quan Priest

Boobie Ike’ın müzik şirketinde (Only Raw Records) ortaklık yürüten, eski bir sokak satıcısı ve hırslı bir müzik yapımcısı. En büyük hedefi, Boobie’nin gölgesinden kurtularak Vice City müzik piyasasını tek başına domine etmektir.

Bae-Luxe & Roxy (Real Dimez)

Lise yıllarından beri ayrılmayan ve Dre'Quan Priest tarafından keşfedilen iki yakın arkadaş. Rap dünyasında "Real Dimez" adıyla fırtınalar estiren bu ikili, sosyal medya güçlerini ve popülaritelerini suç faaliyetlerini kamufle etmek veya büyütmek için kullanıyorlar.

Raul Bautista

Vice City’nin en deneyimli ve kurnaz banka soyguncularından biri. Şehirdeki yetenekli gençleri yanına çekerek büyük soygunlar organize etmesiyle tanınıyor.

Ellis (Sızıntı)

Seslendirme sanatçısı Brett Gipson’ın profesyonel oyuncu özgeçmişinde kazara "GTA 6 - Yardımcı Karakter" olarak listelenmesiyle ortaya çıkan gizemli figür. Karakterin oyundaki rolünün büyüklüğü henüz tam bilinmese de Jason ve Lucia'nın yeraltı dünyasındaki bağlantılarından biri olması bekleniyor.

Stefanie

Lucia'nın hapishanedeki sosyal hizmet uzmanı ve danışmanı. Fragmanlarda Lucia ile yaptığı görüşmelerle dikkat çeken, onun topluma kazandırılma sürecini takip eden karakter.