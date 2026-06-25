Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6'da Yer Alacak Tüm Karakterler [Güncel Liste]

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Resmî fragmanlardan, açıklamalardan ve sızıntılardan derlediğimiz bilgilerle GTA 6'da yer alacak tüm karakterleri sizler için listeledik.

GTA 6'da Yer Alacak Tüm Karakterler [Güncel Liste]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6'nın geçtiğimiz gece yarısı ön siparişe açılmasıyla birlikte yeniden heyecanla beklemeye koyulduk. 19 Kasım'da çıkacak oyuna artık gerçekten az bir süre kaldı ve yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.

Fragmanlardan sızan detaylara, geliştirici şirketin paylaştığı verilerden oyuncu kadrosunun özgeçmişlerindeki (özellikle sızıntılara yol açan) gizli bilgilere kadar oyunda karşımıza çıkacak isimler netleşmiş durumda. Peki GTA 6'da hangi karakterler yer alacak?

İçerikten Görseller

GTA 6'da Yer Alacak Tüm Karakterler [Güncel Liste]
2
2
2
2 +6

GTA 6 karakterleri

Lucia Caminos

2

Oyunun iki ana kahramanından biri ve modern GTA serisinin ilk yönetilebilir kadın başrolü. Aslen Liberty City kökenli olan Lucia, genç yaşta babasından dövüşmeyi ve kendini savunmayı öğrenmiştir. Ancak bu hırçın yapısı, onun Leonida Islahevi'ne düşmesine neden olur. Hapishaneden şartlı tahliye ile çıktıktan sonra, hayalini kurduğu "iyi hayata" ulaşmak için suç dünyasına hızlı bir geri dönüş yapar.

Jason Duval

2

Lucia’nın hem suç hem de hayat ortağı. Leonida Keys bölgesinin tekinsiz sokaklarında, dolandırıcıların ve suçluların arasında büyüyen Jason, bir dönem orduya katılarak hayatını düzene sokmaya çalışsa da başarılı olamamış ve yeniden yasa dışı işlere dönmüştür. Lucia ile aralarında "Bonnie ve Clyde" tarzı, güven üzerine kurulu oldukça dinamik bir ilişki bulunuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6 Ön Sipariş Detayları Açıklandı: Paketler Neler? Ön Siparişler Saat Kaçta Başlayacak?

GTA 6 Ön Sipariş Detayları Açıklandı: Paketler Neler? Ön Siparişler Saat Kaçta Başlayacak?

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

Brian Heder

2

Leonida Keys bölgesinde uzun yıllardır uyuşturucu sevkiyatı yapan eski toprak bir suçlu. "Brian's Boat Works & Marina" adında bir tekne tersanesi işleten Heder, artık işlerin operasyonel kısmında bizzat yer almak yerine görevleri güvendiği genç isimlere devretmeyi seçiyor.

Cal Hampton

2

Jason’ın en yakın arkadaşı ve Brian Heder’ın ekibindeki suç ortaklarından biri. Paranoyak ve komplo teorilerine aşırı yatkın bir karakter olan Cal, Sahil Güvenlik telsizlerini gizlice dinlemek ve internetteki asılsız teorileri kovalamak gibi tuhaf alışkanlıklara sahiptir.

Boobie Ike

2

Vice City’nin gece hayatına ve yeraltı dünyasına yön veren nüfuzlu bir iş insanı. Sahibi olduğu "Jack of Hearts" adlı striptiz kulübünün yanı sıra gayrimenkul ve müzik prodüktörlüğü işleriyle de uğraşıyor. İşin içine para girene kadar oldukça dost canlısı bir profil çizmektedir.

Dre'Quan Priest

2

Boobie Ike’ın müzik şirketinde (Only Raw Records) ortaklık yürüten, eski bir sokak satıcısı ve hırslı bir müzik yapımcısı. En büyük hedefi, Boobie’nin gölgesinden kurtularak Vice City müzik piyasasını tek başına domine etmektir.

Bae-Luxe & Roxy (Real Dimez)

2

Lise yıllarından beri ayrılmayan ve Dre'Quan Priest tarafından keşfedilen iki yakın arkadaş. Rap dünyasında "Real Dimez" adıyla fırtınalar estiren bu ikili, sosyal medya güçlerini ve popülaritelerini suç faaliyetlerini kamufle etmek veya büyütmek için kullanıyorlar.

Raul Bautista

2

Vice City’nin en deneyimli ve kurnaz banka soyguncularından biri. Şehirdeki yetenekli gençleri yanına çekerek büyük soygunlar organize etmesiyle tanınıyor.

Ellis (Sızıntı)

2

Seslendirme sanatçısı Brett Gipson’ın profesyonel oyuncu özgeçmişinde kazara "GTA 6 - Yardımcı Karakter" olarak listelenmesiyle ortaya çıkan gizemli figür. Karakterin oyundaki rolünün büyüklüğü henüz tam bilinmese de Jason ve Lucia'nın yeraltı dünyasındaki bağlantılarından biri olması bekleniyor.

Stefanie

2

Lucia'nın hapishanedeki sosyal hizmet uzmanı ve danışmanı. Fragmanlarda Lucia ile yaptığı görüşmelerle dikkat çeken, onun topluma kazandırılma sürecini takip eden karakter.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

Oyuncular, Steam'de Tam 1.000 Dolara Satılan Ama Arkasında 'Koca Bir Hiç' Yatan İlginç Bir Oyun Keşfetti

Oyuncular, Steam'de Tam 1.000 Dolara Satılan Ama Arkasında 'Koca Bir Hiç' Yatan İlginç Bir Oyun Keşfetti

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

Gta 6 Rockstar Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com