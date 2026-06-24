GTA 6'nın Ultimate Sürümüne Özel Mağazalar ve 2 Adet Görev Bulunacak: İşte Tam Liste!

Rockstar Games'in açıklamasıyla birlikte GTA 6'nın Ultimate sürümüne özel içerikler belli oldu.

Ön siparişe açılmasına bir günden az bir süre kalan GTA 6'ya dair Rockstar Games yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor.

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Paylaşılan Ultimate sürümünün detaylarına göre Ultimate sürümünü alan oyuncular, Standart sürüm alan oyunculara kıyasla özel mağazalara ve 2 adet özel göreve sahip olacak.

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Ultimate sürümüne özel neler bulunacak?

Görevler

Klasik Otomobil Koleksiyonu

Eksantrik koleksiyoncu ve yerel tamirci Wyman’ın bu özel siparişinde, terk edilmiş çeşitli klasik otomobilleri ve yapım aşamasındaki proje araçlarını bulup, onları eski ihtişamlarına kavuşturun.

Ptt Youngin$ Illegal Goods Store

Vice City’nin Southside bölgesindeki en gürültücü ve sosyal açıdan en aktif çetelerden birinin üssüne baskın düzenleyin ve güvenli bir şekilde kaçarak bazı özel eşyalar ve benzersiz kaçak mallar ele geçirin.

Mağazalar

Rideout Customs (Araç Modifiye Mağazası)

One-Eyed Willie’s (Araç Modifiye Mağazası)

Sara’s Unisex Salon (Kuaför)

Stock 305 (Kıyafet Mağazası)

Electric Fang Tattoo (Dövmeci)

Eğer Ultimate sürümüne sahip değilseniz bu mağazaları kullanamayacağınızı ve görevlere erişemeyeceğinizi hatırlatalım.