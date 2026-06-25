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GTA Online, GTA 6'nın Çıkışından Kısa Bir Süre Sonra Gelebilir: Hikâye Modu Ayrı Olarak İndirilebilecek!

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GTA 6'nın Xbox'taki yükleme dosyalarında hikâye modunun ayrı olarak indirilebileceği ve "isteğe bağlı" olduğu ortaya çıktı.

GTA Online, GTA 6'nın Çıkışından Kısa Bir Süre Sonra Gelebilir: Hikâye Modu Ayrı Olarak İndirilebilecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünya genelinde ön siparişe açılan ve 19 Kasım'daki büyük çıkışı için gün saydığımız GTA 6'ya yönelik gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Binlerce oyuncu PlayStation ve Xbox mağazalarına akın ederken, bazı Xbox kullanıcıları indirme dosyalarının arasında oldukça ilginç detaylar yakaladı. Görünüşe göre GTA Online oyunun çıkışında veya çıkışından kısa bir süre sonra gelecek ve hikâye modu da ayrı olarak indirilebilecek.

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İçerikten Görseller

GTA Online, GTA 6'nın Çıkışından Kısa Bir Süre Sonra Gelebilir: Hikâye Modu Ayrı Olarak İndirilebilecek!
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Xbox'ta oyunun dosyaları bölünmüş durumda

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X kullanıcısı GlowDevs tarafından paylaşılan Xbox dosyalarına göre oyun aslında birçok farklı eklentiye bölünmüş durumda.

Dosyalar arasında en çok dikkat çeken ve topluluğu ayağa kaldıran kısım ise hikâye eklentisinin altında yazan "Yüklenmesi zorunlu değildir." ifadesi oldu.

Şimdiye kadar tamamen tek oyunculu bir deneyim olarak pazarlanan ve online moduna dair ser verip sır vermeyen bir oyun için bu ne anlama geliyor? Eğer oyunda sadece hikâye modu bulunacak olsa Rockstar neden bize "Bunu indirmeseniz de olur." desin ki?

Daha önce de benzeri yaşanmıştı

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Bu durum akıllara hemen RDR 2 ve GTA 5'te uygulanan sistemi getiriyor. Rockstar, oyuncuların disk alanından tasarruf etmesi için hikâye ve online modlarını ayrı ayrı indirmemize izin veriyordu. Görünen o ki GTA 6'da da tamamen bağımsız, devasa bir online moduyla karşılaşacağız.

Rockstar Games henüz resmî bir açıklama yapmış değil ama en azından Online modunun mutlaka geleceği resmileşmiş oldu diyebiliriz.

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