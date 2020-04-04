GTA Ekibi Üyesinden 'Her GTA 6 İddiasına İnanmayın' Çağrısı

Rockstar Games'in en popüler oyun serilerinden biri olan GTA, birçok kişinin de favori oyun serisi durumunda. GTA 5'in üzerinden geçen zaman GTA 6 için vaktin geldiğini gösterse de Rockstar Games'ten bu konuda herhangi bir açıklama gelmiyor. GTA 5'te Michael De Santa'yı seslendiren Ned Luke da bu konuda ortaya atılan iddialara isyan etti ve oyunculara her GTA 6 iddiasına inanamama tavsiyesinde bulundu.

Oyun dünyasının en başarılı projelerinden biri olan GTA'nın en güncel oyunu GTA 5, 17 Eylül 2013 tarihinde çıkış yapmıştı. Oyunun üzerinden yaklaşık 6,5 yıl geçti ve GTA hayranları yeni bir GTA oyunu için beklemeye başladı. Rockstar Games'in üzerinde çalıştığı hakkında sayısız iddianın gündeme geldiği GTA 6, beklentilere göre kısa zaman içinde duyurulacak.

Resmi duyurunun henüz yapılmamış olmasından dolayı GTA 6 hakkında birçok söylenti var ve bunların sayısı her geçen gün artıyor. Bu konunun can sıkıcı boyutlara gelmesi üzerine bir açıklama yapan GTA 5 seslendirme ekibinden Ned Luke, hayranlara iddialar konusunda temkinli olma çağrısı yaptı.

Ned Luke: 'Rockstar Games'in dışında hiç kimse yeni GTA oyunu hakkında bilgi sahibi değil'

Yaptığı açıklamada Rockstar Games'in projelerini gizli tutabilen birkaç büyük AAA oyun geliştiricisinden biri olduğunu söyleyen Ned Luke, hayranların Rockstar Games dışında yapılan tüm açıklamalara karşı şüpheli yaklaşmaları gerektiğini ifade etti. GTA V oyuncusu Shawn 'Solo' Fonteno'nun Instagram hesabından yaptığı canlı yayında konuşan Luke, şu ifadeleri kullandı:

"GTA 6'nın Vice City'de olacağını söylediler. Bu insanlar ne olacağı hakkında bu bilgileri nasıl elde ediyor? İnternette gördüğünüz hiçbir şeye inanmayın. Bu insanları dinlemeyin; içeriden bilgileri yok, sadece clickbait. Ve eğer Rockstar'dan duyarsanız bunu bilirsiniz."

Bilindiği üzere GTA 6, bir seslendirme sanatçısı olan Jorge Consejo’nun özgeçmişinde ortaya çıkmıştı. Oyunda 'Meksikalı' rolünde bir karakteri seslendireceği belirtilen Consejo, konu hakkında sorulan soruları yanıtsız bırakmıştı. Bu da Ned Luke'un söylediği gibi Rockstar Games'in yeni projesi hakkındaki bilgileri gizli tutabildiği yorumlarını haklı çıkarıyor.