GTA 6, Seslendirme Sanatçısının Özgeçmişinde Ortaya Çıktı

Son dönemlerin en çok beklenen oyunları arasında başı çeken Grand theft Auto 6 için küçük bilgi kırıntıları ortaya çıkıyor. Son olarak oyun, bir seslendirme sanatçısının özgeçmişinde kendine yer buldu.

Rockstar için son dönemde işler pek yolunda değil ve firmanın kurucularından biri olan Dan Houser firmadan ayrılmıştı. Bu konuyla ilgili firmanın sahibi olan Take-Two olumlu düşünse de oyuncuların en çok sorduğu soruların başında GTA 6’nın kaderi geliyor.

Bununla beraber oyunun sıkıntısız bir şekilde ilerlediği yönünde yeni ipuçları ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de bir seslendirme sanatçısı olan Jorge Consejo’nun özgeçmişi. Consejo, kendi sitesine yüklediği özgeçmişine Grand Theft Auto 6’yı da ekledi.

GTA 6 hakkında heyecanlandıran gelişme

Görünüşe göre Jorge Consejo, oyunda “The Mexican” adıyla bilinen bir karakteri seslendirdi. Hatta bu görevi 2018 yılından bu yana üstlenmiş durumda. Bu da oyunun yapım sürecinin oldukça uzun bir süredir devam ettiğini gösteriyor.

Oyun yapımcıları ve geliştiricileri, seslendirme sürecini genelde ilerleyen aşamalarda gerçekleştirirler. Bu da oyunun oldukça uzun süredir geliştirme sürecinde olduğunun, daha da önemlisi süreçte önemli oranda ilerlendiğinin de göstergesi oldu.

GTA V hâlâ adeta peynir ekmek gibi satıyor ve oyun en son 120 milyon kopya başarısını elde etmişti. GTA V, şu anda da en popüler oyunlar arasında yer alıyor.

Consejo açıklama yapmadı

Seslendirme sanatçısı konuyla ilgili olarak Twitter’da bir gönderi paylaştı. Bu açıklamasında ise gelen tüm mesajları okuduğunu ancak belirli projeler üzerinde sözleşme şartları nedeniyle yorum yapamayacağını söyledi. Bu da akıllara tabii ki GTA 6’yı getirdi.

Grand Theft Auto 6, elbet bir gün oyuncuların karşısına çıkacak bir oyun ancak GTA V şu anda hem firmanın hem de oyuncuların büyük yatırım yaptığı bir yapım olarak göze çarpıyor. Bir tahminde bulunmak gerekirse GTA 6, yeni nesil konsolların çıkışının ardından bir itici güç olarak piyasaya sürülebilir.