GTA V'i Rahatlıkla Oynayacağınız 5000 TL Bütçeli Bilgisayar

Oyun oynamak için hazır bir bilgisayar satın almak yerine bilgisayar toplamak, daha yüksek performans arayan kişilerin her zaman tercihi olmuştur. Günümüz piyasa koşullarına göz atarak, tam donanıma sahip bir oyuncu bilgisayarı için 5000 TL üst sınır belirledik. Bilgisayarımıza bu kez harici donanımlar olan monitör, klavye ve mouse da dahil ettik.

Yüksek performanslı bir bilgisayar isteyen, ancak bunun için bir servet dökmek istemeyenlerin sayısı çok fazla. Özellikle harici donanımlar nedeniyle iyi bir oyun deneyimi sağlamak pahalıya mal oluyor.

Her şey dahil olarak, mevcut piyasa koşullarını göz önünde bulundurup 5000 TL gibi bir bütçeyle sizin için bir bilgisayar topladık. Eğer bu bilgisayarın sadece kasa birimini toplamak isterseniz, günümüz piyasa koşullarına göre, 3816 TL ücret ödemeniz gerekiyor. Örneğin GTA 5'i 1080p çözünürlükte, orta-yüksek ayarlarda 60 FPS deneyimleyerek oynayabileceğiniz, dönemin daha birçok oyununu sorunsuz açabilecek sistem kurmaya çalıştık.

Not: 5 Ocak 2019'daki fiyatlar baz alınmıştır, içerik sponsorlu değildir.​

İşlemci:

Oyuncu bilgisayarımızın beyni olacak işlemci tarafında, tercihimizi AMD Ryzen 5 2400G’den yana kullanıyoruz. Dahili bir grafik işlemcisine de sahip olan bu işlemci, oyunlarda ekran kartınız olmasa bile gayet iyi performans sunuyor. Merak etmeyin, topladığımız sistemde harici bir ekran kartı da bulunuyor. İşlemcimizin fiyatı da 1.035 TL seviyesinde.

Fiyat Kaynağı: Amazon

Ekran Kartı:

Kripto para madencileri yüzünden fiyatları aşırı derecede artan AMD Radeon RX serisi ekran kartları, artık daha uygun fiyatlara geriledi. Sistemimizde, Sapphire Pulse AMD Radeon RX 570 ekran kartını tercih ediyoruz. 4GB bellek kapasitesi ile gayet yeterli bir performans sunan RX 570’in, tek fanlı modeli de bulunuyor, ancak daha iyi soğutma için çift fanlı, 929 TL fiyatı bulunan modelini seçtik. Sistemi biraz daha uygun fiyatlı hale getirmek isterseniz 835 TL'ye aynı ekran kartının tek fanlı modelini de alabilirsiniz.

Fiyat Kaynağı: Hepsiburada

Anakart:

Anakart tarafında ise tercihimizi MSI B450M PRO-M2 modelinden yana kullanıyoruz. Yeni nesil Ryzen işlemciler için geliştirilen bu anakart, 3466MHz'e kadar bellek desteği ve M.2 SSD desteğiyle öne çıkıyor. İşlemcinizi overclock yapmak istediğinizde de ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayacak bu anakartın fiyatı da 514 TL seviyesinde.

Fiyat Kaynağı: Vatan Bilgisayar

Bellek (RAM):

Ryzen işlemcilerin her zaman daha yüksek frekanslarda çalışan belleklerle daha iyi performans sunduğunu biliyoruz. Bunu da göz önünde bulundurarak 8GB kapasiteli DDR4 3000MHz Corsair Vengeance belleklere sistemimizde yer veriyoruz. 389 TL fiyatı bulunan bu bellekten gelecekte bir adet daha alarak RAM miktarını 16GB’a güncelleyebilirsiniz.

Fiyat Kaynağı: İncehesap

Sabit Disk (HDD):

Sabit disk tarafında tercihimizi Seagate 1TB 3.5" 7200RPM’den yana kullanıyoruz. Sistemimizde SSD de kullanacağımız için bu diski daha çok depolama amaçlı kullanıyor olacağız. Diskin fiyatı ise 285 TL.

Fiyat Kaynağı: Hepsiburada

SSD:

Daha çok Windows kurulumu ve birkaç önemli oyun ve programın kurulumu için kullanacağımız SSD için 120GB’lık Adata SU650 3D NAND modelini kullanıyoruz. Seçtiğimiz bu SSD’nin fiyatı da 134,90 TL.

Fiyat Kaynağı: Yukko

Kasa + Güç Kaynağı:

Kasa ve güç kaynağını birlikte sunan Corsair Carbide 100R kasamızda, 600W’lık 80+ sertifikalı bir güç kaynağı bulunuyor. Sistemimizi rahatlıkla besleyecek olan bu güç kaynağı ve kasanın fiyatı 636 TL seviyesinde.

Fiyat Kaynağı: Hepsiburada

Monitör:

Monitör tarafında AMD Radeon RX 570 ekran kartımızla mükemmel bir ikili olacak FreeSync teknolojili Acer markalı bir oyuncu monitörünü tercih ediyoruz. 21.5 inç boyuta sahip ve 1ms 75Hz değerleriyle bir oyuncunun aradığı her şeyi sunan bu monitör, aynı zamanda sahip olduğu şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Monitörümüzün fiyatı ise 758 TL.

Fiyat Kaynağı: Hepsiburada

Klavye + Mouse:

Burada tercihler biraz daha kişiselleşiyor olsa da size güzel bir önerimiz var. Cooler Master’ın MasterKeys Lite L Combo RGB seti hem klavye hem de mouse’uyla çok iyi bir performans sunuyor. Yarı mekanik olarak adlandırılan, Mem-chanical switch’lere sahip klavyenin yanında biraz daha basit ama kullanışlı bir mouse’un sunulduğu paketin fiyatı 362 TL.

Fiyat Kaynağı: Hepsiburada

Her şey dahil 5.043 TL gibi bir fiyata alabileceğiniz bu sistem, günümüzün ve önümüzdeki birkaç yılın oyunlarını 1080p çözünürlükte orta-yüksek ayarlarda oynamanızı sağlayacaktır. Her zaman dediğimiz gibi, kişisel kriterler çerçevesinde önerdiğimiz parçalarda değişiklik yapabilirsiniz.

Görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi, yorumlar kısmında bizimle paylaşmyı unutmayın. Bir başka donanım listesinde görüşmek üzere :)