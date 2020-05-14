Epic Games’in haftalık ücretsiz oyunu olarak Grand Theft Auto V’i vereceği söyleniyordu. Hatta firma bu haftanın ücretsiz oyununu da son ana kadar açıklamamıştı. Bu iddia gerçeğe döndü ve şu anda firmanın sitesine erişilemiyor.

Epic Games, her hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlarla oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine erişmeyi başarmıştı. Platformun bu hafta vereceği ücretsiz oyunsa büyük merak uyandırmıştı. Bu durum firmanın sitesini de etkilemiş gibi görünüyor.

Epic Games Store’da bu haftanın ücretsiz oyununun GTA V olması bekleniyordu. Bir söylentiyle başlayan bu beklenti, Epic’in Weibo sayfasında yaptığı açıklamalarla adeta zirveye tırmanmıştı. Epic Games sitesi, geri sayımın sona erdiği anlarda çöktü.

Epic: 'Sorunu çözmeye çalışıyoruz'

“Şu anda Epic Games Store’da yüksek trafik yaşıyoruz. Bazı kullanıcıların yavaş yüklenme süresi, 500 hatası veya başlatıcı çökmesi yaşadığının farkındayız ve aktif olarak yetişmeye çalışıyoruz. Yapabildiğimiz anda bir güncelleme sunacağız.”

Epic Games Launcher’ın çalışmaması, teknik olarak Epic Games üzerinde oyun oynayamayacağınız anlamına geliyor. Bu oyunlara firmanın adeta amiral gemisi olan Fortnite da dâhil. Öte yandan firmanın mağazasında yaşanan çökmenin kısa sürede giderilmesi bekleniyor. Epic Games, oyunları 1 haftalığına ücretsiz olarak sunuyor. Yani oyunu bugün alamayanlar önümüzdeki altı gün içinde oyunu alabilirler. Bu da sunucuların yakın zamanda tekrar faaliyete geçebileceğine işaret ediyor.

Epic’in ne zaman normale döneceği bilinmiyor:

Firmadan verilmiş olan bir tarih açıklaması olmadığı için Epic Games Store sitesinin ve uygulamasının ne zaman normale döneceğini henüz bilmiyoruz. Öte yandan ilk kurulduğu andan bu yana kendine bir isim oluşturmak için ciddi yatırımlar yapan Epic Games Store’un bu şekilde çökmüş olması imajına pek faydalı olmuyor.

Platform, GTA V’i gerçekten ücretsiz veriyor. Bu versiyonun oyun içi para ve bazı avantajlar da içeren premium versiyonu olduğu da ifade ediliyor. Oyunu aldıktan sonra bu ek para ve ekipman içeriklerinin kullanıcıya ulaşmasıysa 1 hafta kadar sürebiliyor.