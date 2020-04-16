Rockstar’a Yakın Bir Kaynağa Göre GTA VI 'Yolu Yarıladı'

Geçtiğimiz günlerde Grand Theft Auto VI oyununun başlangıç aşamasında olduğunu öne süren haberler ortaya çıkmıştı. Şimdiyse Rockstar’a yakın bir kaynak, oyunun daha ileri bir seviyede olduğunu açıkladı.

Oyun tutkunlarının uzun süredir beklediği oyunların arasında en çok konuşulanı Grand Theft Auto VI. Yakın zamanda oyunla ilgili yeni bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamaya göre oyun erken geliştirme aşamasındaydı.

Rockstar Games’in stüdyolarındaki koşullar geliştirilmişti. Çalışanların şartları iyileştirilirken şirketin daha önce tartışma konusu olan yapısı da iyileştiriliyordu. Bu gelişmeler sevindirici olsa da oyundaki yavaşlama tepki çekmişti.

GTA VI yarı yarıya tamamlandı:

Grand Theft Auto V oyunu, bundan tam 7 yıl önce piyasaya çıkmıştı. Hâliyle serinin hayranları, uzun süredir yeni oyunu bekliyordu. GTA VI hakkında yakın zamanda ortaya atılan iddialar oyuncuları rahatsız etmişti. Oyuncular, oyunun daha henüz başlangıç aşamasında olduğu yönündeki haberleri olumsuz karşılamıştı.

Daha önce Rockstar ile ilgili paylaşımları doğru çıkan Twitter kullanıcısı TezFunz2, oyuncuların yüreğine su serpen bir açıklama yaptı. Kullanıcı tarafından yapılan açıklamaya göre oyun en azından geliştirme aşamasında yarıya geldi.

Kotaku’da yayınlanan haberlere dair açıklama yapan TezFunz2, “Yeni oyun, yeni GTA oyunu erken geliştirme aşamasında mı? Oyunun 'yolu yarıladığı' veya ötesinde olduğunu duyduğumdan inanması zor” ifadesini kullandı.

Oyunun geliştirme süreci yeni başlamadı:

TezFunz2, Kotaku’nun GTA VI için kullandığı 'erken geliştirme' ifadesi hakkında daha detaylı açıklamalar yaptı. Red Dead Redemption 2’nin yaklaşık 7/8 yılda geliştirildiğini ve ana geliştirme sürecinin RDR1’in hemen ardından başladığını söyleyen kullanıcı, aynı durumun GTA VI için de geçerli olduğunu belirtti. Ona göre bir sonraki oyun için de aynısını beklemek daha gerçekçi bir beklenti; tabii oyun 'erken' aşamada değilse.

Kotaku’ya göre oyun daha düşük seviyede bir versiyonla piyasaya çıkacak. İddialara göre Rockstar böylece oyunun bu yıl ya da 2021’de çıkmasını sağlayacak. Sizce GTA VI, ne zaman karşımıza çıkacak?