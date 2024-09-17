Tekken’in yapımcılarından Netflix’e yeni bir anime geliyor. Gundam: Requiem for Vengeance’ın ilk fragmanı yayımlandı.

Netflix, yeni bir anime dizisiyle karşımıza çıkıyor. Tekken’in yapımcıları SAFEHOUSE ve Bandai Namco'nun iş birliğiyle hazırlanan Gundam: Requiem for Vengeance, ilk fragmanıyla büyük bir ilgi uyandırdı. Dizi Star Wars ve The Walking Dead karışımı bir atmosferde, savaş temalı bir hikaye sunuyor.

Gundam: Requiem for Vengeance, Hajime Yatate ve Yoshiyuki Tomino’nun ünlü Gundam evreninde geçiyor ve Principality of Zeon ile Earth Federation arasındaki savaşı konu alıyor.

Netflix’in yeni anime dizisine ilk bakış

Hikaye Zeon’un Mobile Suit adlı yüksek teknoloji ürünü silahlar kullanarak savaşta üstünlük sağlamaya çalışmasını ve Earth Federation'ın karşı saldırılarını merkezine alıyor. Fragmanda bu çatışmanın Romanya'daki bir üste nasıl yaşandığını ve Zeon'un hazırlıklı olduğu pusu anlarını görüyoruz.

Netflix'in yeni anime dizisi Gundam: Requiem for Vengeance için geri sayım başladı. İlk fragmanın ardından, dizinin 17 Ekim'de yayınlanacak ilk bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor.