Anime dünyası kendine has karakterleri, büyüleyici hikâyeleri ve benzersiz görsel tarzları ile tanınır. Birçok kişi, favori animelerini defalarca izler ve karakterleri âdeta arkadaşları gibi tanır. Peki, bu sevginiz ve bilginiz ne kadar derin?
İşte biz de bunu sınamaya geldik! Eğer anime izlemeyi çok seviyor ve kendinizi bu alanda uzman olarak görüyorsanız, bu test tam size göre.
Bu aralar ortalığı kasıp kavuran bir anime desek anlar mısın?
A) IDOLiSH7
B) Classroom of the Elite
C) Oshi no Ko
D) Kageki Shoujo!!
Bu animeyi izlemeyen de kendine Otaku demesin bir zahmet...
A) One Piece
B) Vinland Saga
C) Dororo
D) 91 Days
Bilmeniz için daha ne yapalım?
A) Attack on Titan
B) Tokyo Ghoul
C) Parasyte
D) Fullmetal Alchemist
Kabul edelim, biraz zorladık sanki.
A) Farming Life In Another World
B) Bonjour Sweet Love Patisserie
C) Jujutsu Kaisen
D) Demon Slayer
Bir karakterin yaşlılığı bile mi karizmatik olur?
A) Hunter x Hunter
B) Bleach
C) Naruto
D) Black Clover
Neredeyse her animede bu tarzda bir karakter bulunur, bakalım şıp diye bilebilecek misiniz?
A) Tokyo Revengers
B) Oshi no Ko
C) Rent-A-Girlfriend
D) The Quintessential Quintuplets
Efsane animelerden birisi.
A) Soul Eater
B) Bleach
C) Blue Exorcist
D) Shaman King
Bu kadar kolay soruların ardından bir tane zor gerekliydi...
A) Blue Exorcist
B) Noragami
C) Beyond the Boundary
D) D.Gray-man
Ee, kaçta kaç yapabildiniz? Yorumlarda buluşalım.
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