Anime hayranı mısın? Kendisini "Otaku" olarak tanımlayanlardan mısın? O zaman seni meydan okumaya davet ediyoruz! Bu testte, yalnızca tek bir görsele bakarak hangi anime olduğunu tahmin etmeye çalışacaksın. Hazır mısın?

Anime dünyası kendine has karakterleri, büyüleyici hikâyeleri ve benzersiz görsel tarzları ile tanınır. Birçok kişi, favori animelerini defalarca izler ve karakterleri âdeta arkadaşları gibi tanır. Peki, bu sevginiz ve bilginiz ne kadar derin?

İşte biz de bunu sınamaya geldik! Eğer anime izlemeyi çok seviyor ve kendinizi bu alanda uzman olarak görüyorsanız, bu test tam size göre.

Bu aralar ortalığı kasıp kavuran bir anime desek anlar mısın?

A) IDOLiSH7

B) Classroom of the Elite

C) Oshi no Ko

D) Kageki Shoujo!!

Cevap için tıkla!

Bu animeyi izlemeyen de kendine Otaku demesin bir zahmet...

A) One Piece

B) Vinland Saga

C) Dororo

D) 91 Days

Cevap için tıkla!

Bilmeniz için daha ne yapalım?

A) Attack on Titan

B) Tokyo Ghoul

C) Parasyte

D) Fullmetal Alchemist

Cevap için tıkla!

Kabul edelim, biraz zorladık sanki.

A) Farming Life In Another World

B) Bonjour Sweet Love Patisserie

C) Jujutsu Kaisen

D) Demon Slayer

Cevap için tıkla!

Bir karakterin yaşlılığı bile mi karizmatik olur?

A) Hunter x Hunter

B) Bleach

C) Naruto

D) Black Clover

Cevap için tıkla!

Neredeyse her animede bu tarzda bir karakter bulunur, bakalım şıp diye bilebilecek misiniz?

A) Tokyo Revengers

B) Oshi no Ko

C) Rent-A-Girlfriend

D) The Quintessential Quintuplets

Cevap için tıkla!

Efsane animelerden birisi.

A) Soul Eater

B) Bleach

C) Blue Exorcist

D) Shaman King

Cevap için tıkla!

Bu kadar kolay soruların ardından bir tane zor gerekliydi...

A) Blue Exorcist

B) Noragami

C) Beyond the Boundary

D) D.Gray-man

Cevap için tıkla!

Ee, kaçta kaç yapabildiniz? Yorumlarda buluşalım.

