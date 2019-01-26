Güneş Enerjisini 18 Yıl Depolayacak Bir Molekül Oluşturuldu

Güneş enerjisi, gelecek için umut vaat eden bir yöntem olarak, son yıllarda üzerine büyük çalışmalar gerçekleştirilen bir kaynak. Daha temiz bir dünya için alternatif bir enerji üretimi olarak kullanılan yöntemin, bazı eksileri bulunuyor. Bilim insanları, yaptıkları son çalışma ile bu sorunlardan en büyüğüne çözüm getirmeyi başardılar.

Dünya üzerinde bulunan doğal kaynakların hızla tükeniyor olması, diğer bir yandan enerji elde etmek için kullanılan bazı yöntemlerin doğaya zarar vermesi gibi nedenlerden dolayı, son yıllarda güneş enerjisi üzerine büyük çalışmalar yapılmaya başlandı. Çağın dahisi olarak adlandırılan Elon Musk dahil birçok başarılı iş adamı, güneş enerjisi üzerine büyük yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Güneş enerjisi, geleceğin en büyük kurtarıcısı olarak gösterilse de bugüne kadar çok büyük bir dezavantaja sahipti: Depolanma problemi.

Güneş enerjisini elde etmek, basit ve çok maliyetli olmayan bir yöntem ancak elde edilen enerjiyi depolayabilmek oldukça güç. İsveç'te bu konu üzerine araştırmalar yapan bilim insanlarından oluşan bir ekip, sonunda bu soruna çözüm geliştirmeyi başardılar. Bilim insanları, araştırmalarını gerçekleştirirken, enerjiyi depolayabilme özelliğine sahip yeni bir sıvı meydana getirdiler.

Araştırma ekibi, oluşan sıvıyı aslında biçim değiştiren bir molekül olarak tanımladı. Karbon, hidrojen ve nitrojen’den oluşan bir maddenin üzerinde deney yaparken, maddenin atomları arasında beklenmedik bir değişim olduğunu gözlemleyen ekip, oluşan sıvının sıkılaşan atomları sayesinde enerjiyi tutabileceğini fark etti. Isomer adını verdikleri bu sıvı, güneş ışığına maruz kaldığında, güçlü kimyasal bağları sayesinde, tüm enerjiyi içinde tutabiliyor.

Elde ettikleri yeni maddenin, güneş enerjisini uzun süre depolayıp depolayamayacağını merak eden bilim insanları, bir yıl boyunca süren testler gerçekleştirdiler. Isomer, enerjiyi çok az bir kayıpla depolamayı başarırken, ihtiyaç duyulduğu anda ters işlem uygulanarak, enerjiyi tekrar açığa çıkarabiliyor. Yapılan bu keşif, gelecek için büyük önem arz ediyor. Şu an için, madde kusursuz işliyor olsa da bunu bir sistem haline getirerek, ticarileştirmenin en az 10 seneyi bulabileceğini ileten bilim insanları, konu üzerine çalışılması gereken çok nokta olduğunu da sözlerine eklediler.