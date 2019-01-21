Alanlarının devi iki süper şirket, güneş enerjisinden güç alarak, interneti dünya çapında yayacak, insansız hava araçları üretmeyi planlıyorlar. Daha önce de farklı projeler kapsamında iş birliği yapmış olan firmalar, bu proje ile Afrika gibi kıtalara da internet sağlamayı planlıyorlar.

Facebook, geçtiğimiz sene interneti dünya çapında yaygınlaştırmak amacı ile güneş enerjisinden güç alarak çalışabilen bir drone üreteceğini açıklamıştı. Sosyal medya devi, zor bir sene geçirmesi nedeniyle bu hedefini ertelemek zorunda kaldı. Bu sene ise çok daha güçlü bir şekilde, planını hayata geçirebilmek için kolları sıvadı. Havacılık sektörünün en büyük firmalarından biri olan Airbus ile anlaşma sağlayan şirket, bazı drone'ların test çalışmalarına başlamış durumda.

Airbus ve Facebook, daha önceki yıllarda da uydu iletişim sistemleri üzerine ortak bir çalışma gerçekleştirmişlerdi. Oldukça başarılı geçen ekip çalışması, bu sene de yerini "daha geniş internet" mottosuyla yeni bir çalışmaya bıraktı. Asya, Afrika, Latin Amerika'yı kapsayan oldukça geniş bir bölgede internet sağlamayı hedefleyen şirketler, hedeflerine ulaşabilmek için güneş enerjisi ile çalışacak drone'lara gereksinim duyuyorlar. Halihazırda Avustralya'da test sürüşlerine başlayan ekipler, Airbus'un savunma amaçlı ürettiği insansız hava araçlarını da test ediyorlar.

Airbus'ın Zephyr isimli drone'u, çevre görevleri ve insansız görevler için tasarlanmıştı. Facebook, bu drone'un 20 km irtifada uçabilen ve 25 metre kanat genişliğine sahip olan versiyonu Model S'in, internet görevi için uygun olabileceğini belirtti. Yüksek irtifalarda uçuş yaparak, bu görevi başarı ile tamamlayacak olan araçlar için yoğun çalışmalar yaptıklarını açıklayan firma yetkilileri, daha fazla detay veremeyeceklerini belirttiler. Çalışmalar başarı ile sonuçlanırsa, sadece belli başlı ülkelere internet sağlanmış olmayacak, aynı zamanda internet hizmeti çok daha uygun fiyatlarla sunulabilecek.