TikTok'ta 8 Nisan'da yaşanacak güneş tutulmasının Dünya'yı yok edeceği iddiası dolaşmaya başladı. Oysa böyle bir şey olmayacak. Peki komplocular, neden böyle asılsız iddiaları yayıyorlar?

8 Nisan'da ABD'nin doğu bölgeleri ile Kanada'nın güneydoğusundan görülebilecek bir güneş tutulması olayı gerçekleşecek. Kabaca 44 milyon kişi, bu olaya şahitlik edecek. Ancak özellikle de TikTok'taki bazı kullanıcılar, bu olaydan garip bir anlam çıkartmaya çalışıyorlar. Bazılarının iddiasına göre güneş tutulması, Dünya'nın sonunu getirecek.

TikTok'ta böyle bir iddianın yayılmasına yol açan nedenlerden bir tanesi, İslam dininde de yeri olan Yunus peygamber. Hristiyanlar, Yunus peygamberin gönderildiği Ninova isimli bölgenin, 8 Nisan'da gerçekleşecek olan güneş tutulmasının görülebileceği yerlerle eşleştiğine inanıyorlar. Ancak bu inanış bir safsatadan ibaret. Çünkü Ninova bölgesi, İslamî anlayışa göre Dicle nehrinin kenarındadır. Hristiyan din alimleri ise güneş tutulmasının etkileyeceği bölge ile Ninova'nın ilgisinin bulunmadığını söylüyorlar.

İddiaların bir de parasal boyutu var!

TikTok'ta yayılan bir diğer iddia ise bu güneş tutulmasının küresel çapta enerji sorunlarına yol açacağı yönünde. Bunun kaynağını araştıran meslektaşlarımız, iddiayı yaymaya çalışan kişilerden bir tanesinin, normal hayatında pil, el feneri ve batarya gibi ürünler sattığını tespit etti. Yani insanların gözünü korkutarak, para kazanmaya çalışanlar var.

Geçmişte sayısız güneş tutulması yaşandı, hangisinde yok olduk?

Güneş tutulması ile Dünya yaşamının sona ereceğini düşünmek, mantıklı bir yaklaşım değil. Zira geçmişte de pek çok kez güneş tutulması yaşandı ve bunların hiçbirinde Dünya'nın sonu gelmedi. Bu doğa olayı, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesinden kaynaklanıyor. Güneş'in büyük bir bölümü, tutulma sırasında görülemiyor. Ortaya çıkan görüntü ise oldukça etkileyici oluyor. İşte 8 Nisan'da yaşanacak olan olay da böyle. Karşınıza çeşitli komplo teorileri çıkarsa bunlara inanmayın...