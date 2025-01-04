Squid Game. Ne dizi ama öyle değil mi? Tüm dünyada izlenme rekorları kıran, sosyal medya gündeminden bir türlü düşmeyen, Emmy ödülünün sahibi olan bu dizi, 2. sezonuyla birlikte dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı ekranlara kilitlemeyi bir kez daha başardı.

Peki 2. sezonda neler oldu? Bu 7 bölüm, içine neler sığdırdı? Gözümüzden neler kaçtı?

Gelin, hep birlikte bakalım ancak spoiler içerdiğini de hatırlatmadan geçmeyelim.

Öncelikle Squid Game’in ilk sezonunda neler olmuştu kısaca hatırlayalım.

17 Eylül 2021 tarihinde seyirci ile buluşan dizinin ilk sezonunda ekonomik problemler çeken yüzlerce insan, çeşitli çocuk oyunlarında yarışmak için tuhaf bir daveti kabul ediyor ve kendini geri dönüşü imkânsız olan bir oyunun içinde buluyor.

İçeride ise ölümcül derecede yüksek bahislerle cazip bir ödül olan 45.6 milyar kazanma şansı var. Fakat kazanan, hayatta kalmayı başarabilen son insan olacak. Seong Gi-hun, bu oyunu kazanıyor ve eski hayatına bir milyarder olarak geri dönüyor. Ancak içeride yaşadığı travmalar ve kayıplar, onu artık bambaşka biri hâline getiriyor.

Peki bu hikâye 2. sezonda nasıl devam ediyor ve acaba gözümüzden kaçan bir şeyler var mı?

Örneğin kripto para dolandırıcığı Myung-gi karakteri, diziye boşuna dahil edilmemiş!

Kripto para dolandırıcılıkları, Güney Kore’de büyük bir sorun ve bazı popüler YouTuber’lar da bu dolandırıcılıklara özellikle dikkati çekiyor. Örneğin geçtiğimiz ay Güney Kore polisi, Kore tarihinin en büyük kripto dolandırıcılığı ile bağlantılı olarak 215 kişiyi tutuklamıştı.

Eski BIGBANG üyesi TOP’un, Thanos rolü ile Squid Game 2'de yer alması Güney Kore’de âdeta tartışmaların fitilini ateşledi.

TOP, ikonik K-pop erkek grubu BIGBANG’in eski bir üyesi ve aynı zamanda rapçi. Fakat 2017’de işlediği birtakım suçlar sebebiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmış ve kamuoyunun olumsuz tepkilerini toplamış.

Bu tepkiler sebebiyle eğlence sektöründen emekli olduğunu duyuran Top, Squid Game’in 2. sezonuna dahil olarak rotasını bir nevi değiştirmiş oldu ve aynı zamanda ülkede çok fazla tartışmaya yol açtı.

Oyuncular, “Altı Bacaklı Pentatlon”a katılmak için geniş bir kapalı pistte sıraya girdiklerinde, girişte üç kelime yazılı ve aslında bu kelimelerin bir anlamı var.

Bu kelimeler; güçlü, enerjik ve kararlı manalarında. Aslında bu kelimeler, Güney Kore okullarının spor etkinliklerinde veya beden eğitimi derslerinde çocukları cesaretlendirmek için hâlâ kullanılıyor.

Şüphesiz dizide daha olumsuz ve uğursuz bir atmosfer yaratsa da bu kelimeler, Güney Korelilere çok da uzak sayılmaz.

Gi-hun’un takımının, “Altı Bacaklı Pentatlon”a girme zamanı geldiğinde arka planda çalan şarkı oldukça manidar.

“To You” isimli bu şarkı, 1980’lerden beri Güney Kore’de çıkan, en sevilen ve en tanınan şarkılardan biri. Çok sevilen Koreli müzisyen Shin Hae-chul tarafından yazılan ve bestelenen “To You” isimli bir şarkı, sayısız Koreli sanatçının kariyerini başlatan şarkı konumunda.

Üstelik “To You” şimdilerde bile Shin’in en ikonik şarkısı olarak kabul ediliyor. Ayrıca okulların festivallerinde ve spor etkinliklerinde, takımların desteklenmesi için de sıklıkla kullanılıyor.

Öndeki adam, oyuncu 001 olarak kılık değiştiriyor ve aslında bunun da bir anlamı var.

Oyuncu 001, kendisini “Young-il” takma adıyla tanıtıyor. Esasen bu takma ad farklı bir anlama sahip olsa da ilk hecesi “young” Korece’de “sıfır” anlamına gelen bir kelime gibi duyulurken, “il” de “bir” gibi duyuluyor. Tıpkı oyuncu numarası gibi öyle değil mi?

Peki Squid Game’in 2. sezonuna yönelik eleştiriler ne yönde?

Birçok Squid Game hayranı, 2. sezonun 1. sezondan daha az bölüme sahip olduğunu fark ettiğinde oldukça şaşırdı. Buna ek olarak dizinin ani bir şekilde sonlanması da bir hayli tuhaftı.

Yine 7 bölümlük sezonun ilk 2 bölümünün çok yavaş ilerlediği ve bazı karakterlere gereksiz zaman ayrıldığı da gelen olumsuz eleştiriler arasında. Genel itibarıyla 2. sezon, ilki kadar heyecan ve adrenalin uyandırmamış görünüyor.

Ancak yönetmen Hwang Dong-hyuk, 2. sezonun ani olarak sonlandırılmasının kasıtlı olarak yapıldığını çünkü aynı anda hem 2. hem de 3. sezon üzerinde çalıştıklarını ve 2. sezonu kestiği sahnenin dizi için “büyük bir dönüm noktası” olduğunu açıkladı.

Yani görünüşe göre 2. sezondaki hikâye, Squid Game’in 3. sezonunda da devam edecek.

Bildiğiniz gibi ölümcül turnuvayı bitirmek için çaresiz olan Gi-hun, oyuncular ve oyunun içindeki maskeli adamlar arasında çok sayıda ölümle sonuçlanan bir isyan düzenledi.

Ancak yönetmenin muhtemelen kastettiği yürek parçalayıcı son, Gi-hun’un en yakın arkadaşının Jung-bae’nin tam önünde vurulmasıyla gerçekleşti.

Umuyoruz ki yönetmen Hwang Dong-hyuk’un söylediği gibi 3. sezon çok fazla gecikmez ve izleyicilerle buluşur. Çünkü 1. ve 2. sezon arasındaki zaman farkı o kadar fazlaydı ki dizi, bu noktada eleştirilerin odağı oldu.

Neyse ki eğer bir aksilik olmazsa Squid Game’in 3. ve final sezonu 2025’te bizlerle olacak. Merakla bekliyoruz!

Peki sizin 2. sezon hakkında görüşleriniz ve 3. sezondan beklentileriniz ne yönde?

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