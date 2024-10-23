Trafik ışıkları, dünyanın dört bir yanında aşina olduğumuz belirli bölgelerde bulunur. Ancak bir ülke hariç. Güney Kore’de trafik ışıkları yalnızca yollarda değil, yerlerde de bulunur.

Peki bunun sebebi nedir? Yerlerde bulunan trafik ışıkları, sürücülere ve yayalara nasıl bir artı sağlar?

Gelin, bu soruların cevaplarını verelim.

Dünya genelinde giderek yaygınlaşan telefon bağımlılığı, özellikle Güney Kore’de ciddi bir sorun hâline gelmiş durumda.

Öyle ki genç yaşlı fark etmeksizin her yaştan insan, sokaklarda yürürken bile telefonlarına dalıp çevrelerinden kopuyor. Bu durum da dikkatsizlik sebebiyle çeşitli kazaların artmasına sebep oluyor.

Bu problemin farkında olan Güney Kore yetkilileri ise çareyi hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini artırmak için trafik ışıkları sayısını fazlalaştırmakta buldu.

Bu yaratıcı çözüm ile birlikte Güney Kore’nin bazı şehirlerinde trafik ışıkları yalnızca yolda değil aynı zamanda yerlerde de yer alıyor.

Bu akıllıca uygulama, yaya geçitlerine yerleştirilen renkli ışıklar sayesinde insanların kafalarını kaldırmalarına gerek kalmadan, trafiğin durumunu kontrol etmesine olanak sağlıyor.

Bu uygulama Güney Kore’nin her şehrinde yok ancak nüfusu fazla olan şehirlerde ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde oldukça yaygın. Yani halkının telefon bağımlılığını kontrol altına alamayan hükûmet, en azından olası bir trafik kazasına fırsat vermemek için böyle bir uygulama başlatmış diyebiliriz.

Peki siz bu fikri nasıl buldunuz? Türkiye’de de uygulanmalı mı?

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