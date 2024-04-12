Güney Kore'de masaj yapmanın oldukça özel bir yolu var ve bu durumun ardında, dikkat çekici bir hikâye yatıyor.

Masaj yaptırmak kabul edelim ki dünyanın en rahatlatıcı şeylerinden biri. Özellikle günün yorgunluğundan sonra yapılan rahatlatıcı bir masaj, bebekler gibi uyumamızı sağlayabiliyor.

Ancak Güney Kore'de masaj yaptırmak isterseniz sadece görme engelli bireyler tarafından yapılıyor. Peki ama neden?

Görme yetisi tam olan herhangi biri bu işi yaparsa, bu yasaya aykırı sayılıyor.

Kulağımıza oldukça sıra dışı gelse de bu yasanın kökenleri ve devam etme sebepleri bir o kadar ilginç.

1910 yılında Japonya'nın Kore'yi işgal etmesiyle başlayan bu hikâye, yasanın ilk olarak 1912 veya 1913'te yürürlüğe girdiği döneme dayanıyor.

Yasa; aslında Japon işgali sırasında değil, 1960'larda Güney Kore tarafından yeniden uygulamaya konuldu.

2006 yılında ise görme engelli olmayanlar tarafından yapılan protestolarla gündeme geldi.

Protestolar o kadar şiddetlendi ki bazı görme engelli kişilerin intihar ettiği haberleri bile geldi. Görme engellilerin geçim kaynaklarını korumak ve onlara iş imkânı sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan bu yasa, görme engelli olmayanlar içinse ayrımcılık olarak algılandı.

Anayasa Mahkemesi, 2008 yılında bu konuda bir karar verdi ve sadece görme engellilerin masörlük yapabileceğini onayladı.

Karar, toplum içinde büyük tartışmalara yol açsa da mahkeme, görme engelliler için istikrarlı bir gelir kaynağı ve onurlu bir yaşam sürme imkânı sağlandığı için yasanın devamına karar verdi.

Bu yasanın doğruluğu konusunda fikir ayrılıkları devam etse de Güney Kore'nin dezavantajlı bir topluluk grubunu korumak ve onlara saygın bir iş imkânı sunmak adına attığı adım, kesinlikle takdire şayan.

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